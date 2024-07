Consumi veri, non quel che dichiarano le Case

Consumi veri dopo migliaia di km, al di là di quel che dichiarano i costruttori. Il bilancio che ti restituisce il computer di bordo vale più di mille parole. E a voi come sta andando? Scrivete a info@vaielettrico.it, con le vostre schermate.

Consumi veri: Tesla Model Y con 3.332 kWh per 24.125 km (138 Wh/km)

“H o sentito dell’iniziativa e volevo mandarvi i miei dati di consumo. La macchina, una Tesla Model Y RWD, ce l’ho da un anno e mezzo circa, viaggio su strade prevalentemente extraurbane. Saluti! “. Matteo Agostini

Consumi veri: viaggi brevi e lunghi con la Kia e-Niro 64 kWh

“ S tatistica da app della mia Kia e-Niro con batteria da 64 kWh. I viaggi da 100 km sono di superstrada a velocità sostenuta. Aria condizionata accesa. A me sembrano buoni risultati. Cercherò di fare un consolidato mensile. Daniele Colombo

Dati più che buoni, ora aspettiamo i vostri

Risposta. È chiaro che i consumi reali dipendono da mille fattori, a partire dalla velocità media a cui si viaggia, dal piede di chi guida, dalla temperatura esterna…Per noi, comunque, resta fondamentale raccogliere le indicazioni reali dei lettori, al di là dei dati di omologazione. Dati reali che, in questi due casi, ci restituiscono valori decisamente confortanti. Matteo, per esempio, fa in media più di 7 km con un kWh, un ottimo risultato per un Suv di una certa dimensione come la Tesla Model Y. E anche i consumi di Daniele non sono male: arrivano a 9 km con un kWh nei tratti più brevi in città, per poi salire fino a 5,5 a velocità autostradali. Ma siamo solo agli inizi, più il campione è vasto, più è significativo: inviateci i vostri screen-shot.

