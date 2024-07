Consumi veri 2 – Model Y e Leaf

Consumi veri 2 / Il bilancio che ti restituisce il computer di bordo vale più di mille parole: dopo una prima puntata, ecco altri due resoconti, inviati da Paolo (con la Tesla Model Y) e Enrico (Nissan Leaf). E a voi come sta andando? Quanto consumate veramente? Scrivete a info@vaielettrico.it, con le vostre schermate.

Consumi veri 2-“4.681 kWh per 37.614 km con la mia Tesla”

Della serie “meglio lasciar parlare i numeri“, Paolo Filippi ci ha girato semplicemente lo screen-shot in cui sono riassunti i consumi dei suoi primi 37.614 km in Tesla Model Y. In tutto da febbraio 2023 ha consumato 4.681 kWh di energia, pari a 124 Wh/km. In media ha fatto dunque un po’ più di 8 km/kWh, dato decisamente molto buono. E che diventerebbe straordinariamente conveniente con la possibilità di ricaricare a casa, con una spesa di circa 0,25 euro al kWh. Anche ricaricando nelle stazioni pubbliche, Supercharger in testa, si tratta comunque di un dato che apre le porte a risparmi molto interessanti.

Consumi veri 2- “Con la mia Nissan faccio in media 18,5 kWh/100 km”

“Voglio condividere anch’io i dati di consumo raccolti con l’APP “Nissan- connect” da quando ho acquista la mia Leaf con batteria da 62 kWh. In media, con il mio stile di guida e i miei tragitti, il consumo reale è in linea con quanto dichiarato da Nissan: ciclo WLTP: 18,5 kWh/100 km. Come avete detto più volte, i fattori che influenzano il consumo sono:

L a temperatura esterna , e per questo ho raccolto i dati per mese

, e per questo ho raccolto i dati per mese L’ampiezza del campione di misura: io percorro circa 3.500 km/mese.

di misura: io percorro circa 3.500 km/mese. Percorrenza e velocità : 40% in autostrada, il 30% in strade extraurbane e il 30% urbane, pochissima montagna

: 40% in autostrada, il 30% in strade extraurbane e il 30% urbane, pochissima montagna Lo stile di guida. Meno attento nei brevi in autostrada: non devo ricaricare nel mezzo, ma solo alla partenza o all’arrivo. Più attento nei viaggi dove devi avere una strategia di ricarica (e a volte un piano B) “. Enrico Cappanera

