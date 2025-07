Consumi Tesla Model 3 RWD: “Fatemi capire…”

Consumi Tesla Model 3 RWD: Paolo, un lettore, vuole capire l’autonomia reale dell’auto, avendo risultati discordanti. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Consumi Tesla Model 3: “Ho fatto 480 km consumando 45,5 kWh, ma…”

“Allego la foto del paddone della mia Tesla Model 3 RWD. Con la batteria caricata al 100% abbiamo percorso in 6 giorni 480 km, per un consumo di 45,5 kWh, registrando un residuo di batteria del 15%. Ipotizzando una batteria di circa 60 kWh, dovrebbe esserci un residuo di circa 14,5 kWh, corrispondenti quindi al 24-25% di batteria (e non al 15%). Come si spiega questa differenza? So che avete un vostro “consulente” esperto di auto Tesla…Gradirei capire il reale range dell’auto, dato che a batteria carica al 100% l’auto segna 440 km, ma all’atto pratico (escludendo le autostrade) l’auto ha una percorrenza maggiore. Ringrazio dell’eventuale risposta“. Paolo Castellani

L’auto consuma anche da ferma, ma non lo registra…

Risposta. Il consulente esperto di Tesla altri non è che Guido Baccarini , appassionato proprietario di una Model 3. Ecco la sua risposta: “E’ tutto normale, la spiegazione è che i valori mostrati a video corrispondono ai consumi DI GUIDA. Cioè quando la macchina ha la marcia inserita oppure è parcheggiata, accesa, e si parte. La precisazione sembra da puntigliosi, ma la riporto per completezza. Se si sale in macchina, si sta in un parcheggio per 2 ore con il climatizzatore acceso guardando Netflix e poi si scende, quei consumi NON vengono registrati. Se invece si avvia la macchina e si parte, allora verranno aggiunti alla guida corrente, risultando un consumo stratosferico. Nell’immagine che allego, di ieri sera, si vede che ho consumato 15,2 kWh . La batteria in quel momento era al … 50% esatto. Con una semplice moltiplicazione si arriverebbe alla conclusione che la mia batteria è da 30,4kWh!! Dove sono finiti gli altri 20kWh? Sono stati consumati NON durante la guida. Perché ho usato la protezione surriscaldamento abitacolo per un giorno intero (avevo nell’abitacolo un prodotto ingombrante che non poteva surriscaldarsi e non potevo portarmelo appresso). Ho usato la modalità sentinella per svariate giornate intere, ho aspettato una figlia per un’ora abbondante parcheggiato al sole.

Nella mia Tesla, comprendendo tutto, una media di 187Wh/km

Quello che si può notare nella fotografia del lettore è invece il consumo medio globale su oltre 17.000 km: 115Wh/km, ben inferiore al WLTP. Così come il mio, che è di 117Wh/km, relativo agli ultim,i 18 mesi (a febbraio 2024 mi fu sostituita la scheda del computer di bordo, in garanzia. Con conseguente azzeramento del contachilometri parziale e dei relativi consumi). Questo nonostante io abbia nelle mie percorrenze nel periodo indicato 1.700km autostradali. Che, ovviamente, peggiorano sensibilmente la media, essendo compresi tra i 150 e i 210Wh/km. Nel complesso l’auto ha usato (non consumato: proprio usato, inteso come la quantità di corrente che è uscita dal mio contatore o dalle colonnine, perdite di ricarica incluse) 11.905 kWh per fare 63.603 km. Con un consumo globale medio di 187Wh/km inclusivo di dispersioni di ricarica, preriscaldamenti, preclimatizzazioni, modalità sentinella. E le ore ad aspettare qualche figlia in ritardo, al calduccio o al freschino.

Consumi Tesla Model 3: confrontando con la la benzina…

I consumi di guida, invece, di questi 4 anni di possesso (quindi 4 inverni e 4 estati) sono pari a poco meno di 8.000kWh, (all’inizio consumavo molto di più, perché “mi divertivo”). Aggirandosi intorno ai 121Wh/km. Non sono preciso perché, causa azzeramento del computer di bordo, ho un “buco” di due settimane in cui non funzionava nemmeno la telemetria, che ho ricostruito con stime. 8.000kWh energetici, che arrotondiamo a 9.000kWh per includere qualsiasi tipo di dispersione da ricarica (sono molto meno, inferiori al 5%, ma stiamo dalla parte di chi non vuole dare spazio a interpretazioni) sono pari a …meno di 1.000 litri di benzina. Trovatemi una ibrida che faccia 64.000 km con 1000 litri di benzina in un’auto da 4,70 metri e vi regalo la macchina, perché ho perso una scommessa. E, no, non vale parlarmi del rendimento delle centrali a turbogas, perché la mia energia è 100% rinnovabili, di cui una parte autoprodotta. Quindi l’energia alla fonte era ‘gratis‘ “.