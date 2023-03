Consumi reali a confronto: i dati di Roberto

Consumi reali a confronto: Roberto, un lettore, propone di uscire dallo sterile dibattito tra “tifoserie” delle varie motorizzazioni. E di confrontarsi sui dati.

Consumi reali a confronto, elettrico e no: Tesla Y, Yaris Megane, Qashqai e-Tech, Skoda, Panda, Mercedes

“H o lettol’articolo “Due mesi in Qashqai e-Power, consumando…” di Angelo Scalia. Come al solito nei commenti viene scritto di tutto e di più, oltre all’enfasi con cui si cerca di demolire le scelte fatte da chi vuol portare la propria esperienza. Sarebbe utile che i lettori condividessero le loro di esperienze, riportando i consumi riscontrati così da poter mettere su un database su cui fare delle statistiche. In modo da evidenziare i reali consumi (senza barare) e relativi costi. Questo non solo delle elettriche, ma anche delle altre motorizzazioni. La cosa migliore sarebbe riportare i consumi in kWh, kg o lt. e non i costi riscontrati, che così possono essere contestualizzati in base al proprio mercato. Visto che sono molto variabili e dipendenti da come si procede a rifornire/ricaricare il proprio mezzo. Giusto per dare un’idea, riporto la tabella qui sopra, che penso possa essere utile. Vi trovate i consumi riscontrati sui mezzi che abbiamo in famiglia: una Tesla, una Stilo e una Bravo. I prezzi sono quelli minimi che ho riscontrato dalle mie parti o che ho pagato. Nella tabella sono riportati i consumi del sig. Angelo e di un commentatore che si firma Gerry. Un saluto “ . Roberto o letto“Due mesi in Qashqai e-Power, consumando…” diCome al solito nei commenti viene scritto di tutto e di più, oltre all’enfasi con cui si cerca dida chi vuol portare la propria esperienza. Sarebbe utile che i lettori condividessero le loro di esperienze, riportando i consumi riscontrati così da poter mettere su un database su cui fare delle statistiche. In modo da evidenziareQuesto non solo delle elettriche, ma anche delle altre motorizzazioni. La cosa migliore sarebbe riportare i consumi in kWh, kg o lt. e non i costi riscontrati, che così possono essere contestualizzati in base al proprio mercato. Visto che sono molto variabili e dipendenti da come si procede a rifornire/ricaricare il proprio mezzo. Giusto per dare un’idea, riportoche penso possa essere utile. Vi trovate i consumi riscontrati sui mezzi che abbiamo in famiglia:I prezzi sono quelli minimi che ho riscontrato dalle mie parti o che ho pagato. Nella tabella sono riportati i consumi del sig. Angelo e di un commentatore. Un saluto

Esperienze, non chiacchiere: questo ci serve…

Risposta : Sposiamo in pieno la proposta di Roberto: questo sito è nato proprio per confrontare esperienze reali, preziose per guidare gli altri lettori nelle loro scelte. Senza barare, questo è chiaro, ma tra i tanti che ci seguono c’è sempre qualcuno in grado di smascherare i troppo furbi. Il focus è sui consumi e, per quanto riguarda elettriche e plug-in, la vera autonomia, al di là dei dati ufficiali di omologazione, inattendibili in troppe situazioni d’uso. Vediamo dunque si vi ritrovate nei dati pazientemente raccolti da Roberto e se volete integrarli con i vostri.