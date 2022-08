Consumi Jeep plug-in: non mi ci ritrovo proprio…

Consumi Jeep ibride plug-in: Andrea confuta i dati forniti da Matteo, un altro lettore, considerandoli un po’ troppo ottimistici. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Consumi Jeep plug-in: io con la Renegade…

“Rispondo a Matteo, che scriveva della sua Jeep Compass plug-in. Vorrei sapere dove fa benzina perché per spendere 7.5 euro per 100km a benzina. O ha un carburante miracoloso o uno che costa particolarmente poco, perché dire che siamo sui 23km/l ai prezzi attuali…E l’articolo è di quando la benzina viaggiava a 2 euro al litro quindi un conto di 27-28 km/l se non di più. Se la Compass non avesse la batteria non si avvicinerebbe neppure a tali percorrenze. La mia Renegade plug-in, quando escludo la batteria il più possibile (e-save senza ricarica) viaggia sui 12-13 km/l (con una guida attenta). La Compass, che è un po’ più aerodinamica, forse raggiunge i 15, ma ne dubito. Io al momento ho percorso circa il 66% della percorrenza totale in elettrico, caricando a casa spesso con i pannelli. Senza pannelli viaggerei su costi-gestione di 9 euro/100 km dopo gli aumenti attuali, ma ho toccato i 7 euro durante la pandemia. Quindi: in generale i conti mi sembrano corretti per la parte ibrida, ma per la parte termica gli errori sono evidenti e inficiano il ragionamento di fondo dell’articolo“. Andrea Manna

Consumi di energia: serve un vestito su misura

Risposta. Ribadiamo quanto abbiamo scritto più volte per l’elettrico e che vale, in misura differente, per le ibride plug-in (che in genere hanno consumi/kWh più alti). Con gli ultimi aumenti nel costo dell’energia, la convenienza c’è se si ricarica privatamente, a casa o al lavoro. E c’è nelle colonnine pubbliche se si sfruttano le offerte in abbonamento, che un po’ tutti i provider offrono, a fronte di un consumo minimo. Viviamo tempi drammatici per quel che riguarda il costo dell’energia e occorrerà vagliare bene (e confrontare) le varie offerte. Vale per i consumi di casa, vale per l’auto, due entità che andranno sempre di più ad integrarsi. E questo sito è nato anche per confrontare esperienze concrete sul come muoversi per limitare almeno i danni. Facendo tesoro delle scelte giuste e degli inevitabili errori altrui, per poi cucirle come un vestito su misura sulle nostre esigenze.

