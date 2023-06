Consumi indecifrabili nella mia ID.5. Luca, un italiano che vive in Irlanda, non si raccapezza sul numero di kWh “bevuti” dalla sua Volkswagen. Vaielettrico risponde, Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Consumi indecifrabili: pensi di potere arrivare ovunque, invece…

“Sono un vostro assiduo “lettore” (follower?). E felice possessore di una VW ID.5 Pro (batteria 77 KWh, autonomia dichiarata di poco più di 500 km), da fine ottobre 2022. Vivo a Dublino. Quando l’ho presa ero affascinato dal fatto che, essendo l’ Irlanda tutto sommato piccola, con 500 km di autonomia avrei potuto raggiungere qualunque posto e tornare con una sola carica. E, in caso di necessità, avrei potuto comunque ricaricare l’intera batteria in circa 35 minuti a 135kW. Purtroppo il concessionario non ha fatto proprio nulla per spiegarmi bene che non era esattamente così, e ha anzi rafforzato – per omissione – queste mie credenze. Neanche un paio di settimane dopo l’auto è andata pure in assistenza per più di un mese per via di una cella difettosa alla batteria. Non avevano ancora gli strumenti diagnostici e la formazione adatta a capire il problema e risolverlo. Mi han dato una Tiguan termica in sostituzione che deprecavo fortemente, avendo assaggiato seppure per poco le gioie di guida in elettrico“.

L’autonomia fluttuava in maniera tremenda

“Nei mesi successivi ho imparato tantissime cose (e ultimamente tante altre in più grazie a voi): l’autonomia innanzi tutto, vedevo che fluttuava in maniera tremenda. Il concessionario sosteneva fosse per il freddo dei mesi invernali. Più di 370-400 km erano impossibili da ottenere, pur guidando in modo parecchio morigerato, tra i 90 e 110 km/h, restavo sempre fisso sui 19-21 kWh/100 km. In quella fase usavo la modalità D, non avevo capito bene a che servisse la B. Poi ho imparato che quando fa freddo le ricariche non son proprio ultrafast. E che la ricarica segue una curva non lineare e l’auto elettrica non si guida come una termica. Ho imparato ad apprezzare la modalità di guida B, a usare un solo pedale, a dosarlo per frenare e rigenerare la batteria, e quindi ad aumentare il range. Adesso infatti davvero NON CAPISCO a cosa serva la modalità di guida D delle VW elettriche, se poteste illuminarmi anche su questo ve ne sarei grato!“.

Mi ero tranquillizzato, ignorando l’indovinometro, ma poi…

“Ho imparato subito a ignorare il conteggio che fa l’auto dei km residui (voi lo chiamate indovinometro!), dipendendo da stile di guida e fattori esterni non sempre controllabili. Il mio metro di confronto è diventato subito quanti km per % di batteria potessi fare, aspettandomene in teoria circa 5, ma in realtà durante l’inverno sui 4, a volte 4.5. Finalmente è giunta la bella stagione e ho cominciato a vedere cambiamenti sempre più in linea con quanto mi sarei aspettato. Ovvero 5km e a volte anche più con un punto % di batteria. Il consumo in kwh/100km è diventato il mio punto di riferimento, man mano che le temperature aumentavano lo vedevo scendere dai 15 ai 14, ai 13. L’apoteosi è stata un viaggio a Galway (206 km) che ho fatto usando “solo” il 43% della batteria. Ho visto consumi (in autostrada, tra i 90 e i 110km/h) di circa 13kWh/100 km con 20-22 °C. Un sogno. Nei giorni successivi gite alle scogliere di Moher, consumi bassissimi tra i saliscendi extraurbani e i paesaggi bellissimi, restando su 11 kWh/100km“.

… i consumi sono ritornati sui 15,1/kWh/100 km in città

“Tutto questo fino al rientro da Galway. Temperature ancora di 22°C e, incoraggiato dagli ottimi risultati dell’andata, ricarico solo all’80%. Pensando di arrivare con ancora il 37% di batteria. Ma immediatamente e INSPIEGABILMETE sui 206 km di ritorno vedo consumi sui 17kWh/100 km, andando a 90-110km/h (e stavolta MOLTO più sui 90…), ridotti poi a circa 16. Unica cosa è che poco prima di ricaricarla per il ritorno l’avevo tirata un pochino, beandomi dell’accelerazione bruciante, che chiaramente ha fatto rilevare consumi più alti. Da allora vedo comportamenti molto bizzarri. Lascio la macchina con il 72% di batteria, la accendo e mostra 71%, poi fa 2 km e scende al 70%. Poi dopo un pò di km arriva al 66% e lì resta percorrendo altri 9 km con un unico punto percentuale, poi arriva a 65% e dopo 3 km scende a 64% e così. Ormai vedevo fissi 5-6 km per punto percentuale di batteria, pensando che fosse fantastico, ma ora mi tornano i dubbi che qualcosa non vada. Dall’ultima ricarica ho percorso 70km bruciando il 16%, con guida urbana, consumi riportati di 15.1kWh/100km dalle statistiche del veicolo“.

Consumi indecifrabili: che cosa mi suggerite di fare? La portereste in assistenza?

“Facendo due conti: 77kWh di batteria/ 15.1 kWh/10 =509km, quindi 5.09 km per punto % di batteria. A fine carica la batteria era all’80%, ora è al 64%. 80-64 = 16, 16*5.09 = 81.44 Km. Mi sarei aspettato , in base ai dati riportati dal veicolo, di percorrere poco più di 81 km con il 16% della batteria, ma in tutto ne ho percorsi 65. Il che indicherebbe invece un consumo di 18.91kWh/100 km, assolutamente ingiustificato in ambito urbano e con il mio stile di guida estremamente prudente. Quindi, la domanda è: questi comportamenti sono normali? Devo rassegnarmi al fatto che non solo il range residuo calcolato sia un indovinometro, ma anche che i kWh/100km siano calcolati lanciando i dadi e del tutto inaffidabili? Consigliereste di portarla in assistenza? Il software è alla versione 3.2, e ho effettuato gli update OTA. L’auto mi piace da impazzire, spero di poter finalmente quietare questi dubbi ansiogeni anche con un vostro illuminato parere!“. Luca Viola

Risposta. Un check della batteria può essere utile per capire qual è stato il deterioramento delle celle. Ma non può certo fugare i dubbi sui consumi, che in effetti variano in modo non facile da decifrare. Forse un passaggio in concessionaria può aiutare a capire se è tutto ok, anche a seguito dei ripetuti aggiornamenti da remoto.

