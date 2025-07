Consumi in montagna: test con la Model Y Juniper

Consumi in montagna: i risultati di un test molto interessante sono riportati su LinkedIn da Furio Pradella, proprietario di una Tesla Model Y Juniper. E sono decisamente rassicuranti. Più delle chiacchiere, a noi piacciono i dati raccolti sul campo. Come, da ultimo, il bilancio di 160 mila km fatti da un lettore con la Skoda Enyaq.

Consumi in montagna: quanto aiuta l’energia recuperata in discesa

Davvero i consumi aumentano a dismisura quando la strada sale? “Nel mio ultimo viaggio da Cene (BG) a Borno (BS) e relativo RITORNO attraversando il Passo della Presolana scendendo poi in Val di Scalve e proseguendo verso la Valcamonica via Borno, ho monitorato meticolosamente i consumi energetici della mia Tesla Model Y Juniper”, scrive Pradella. “Sfruttando l’app energia sul paddone Tesla“. E i risultati sono riassunti nel grafico che riportiamo sopra. In cui, come spiega Pradella, la curva arancione rappresenta i momenti in cui la vettura consuma energia, tipicamente in salita o durante l’accelerazione. Mentre la curva verde segnala quando entra in funzione la frenata rigenerativa: “È impressionante quanto la parte verde, ovvero l’energia recuperata in discesa, sia quasi speculare alla curva dei consumi in salita“. Andando a a compensare la gran parte di quella spesa nella salita precedente.

E anche in confronto all’autostrada…

Ancor più interessante è il confronto tra autostrada e montagna. Da casello a casello non vi è possibilità, se non raramente, di utilizzare la frenata rigenerativa, possibilità che hai quando invece la strada scende dopo la salita. Il risultato è sorprendente: “In montagna, la Tesla Model Y Juniper consuma meno energia di quanto non faccia in autostrada a 110 km/h, grazie all’efficacia della frenata rigenerativa“. Pradella fa infatti notare come, nel grafico, “i segmenti verdi (recupero) controbilancino quasi del tutto quelli arancioni (consumo), dimostrando che l’auto elettrica è estremamente efficiente nei percorsi alpini“. Consgilio finale, utile per chi farà le ferie in altitudine: “Affrontate senza timore i percorsi di montagna con la vostra elettrica! La natura stessa della rigenerazione farà la differenza”.