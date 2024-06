Consumi esagerati in montagna? “Macché…”. Daniele ci gira le schermate con il consuntivo dei viaggi che affronta di frequente sulle Dolomiti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Consumi esagerati in montagna? Nelle mie gite sulle Dolomiti…

“V orrei portare all’attenzione un aspetto di cui si parla troppo poco riguardo alle auto elettriche. Mi riferisco all’efficienza che riesci a raggiungere con le BEV nei percorsi montani rispetto alle termiche e ibride, grazie alla rigenerazione in discesa. Rispetto ai motori termici e ibridi, che invece solitamente danno il peggio di sé proprio in questo ambiente. Nelle due schermate vedete due esempi di risultato che ottengo normalmente nelle mie gite in Dolomiti partendo dalle Prealpi friulane. Una con clima invernale (340 km a 13,7kWh/100km) e una con clima estivo (350km a 12,2kWh/100km). Sono dati nettamente migliori rispetto ai consumi normali della mia Opel Mokka-e, che si aggirano invece sui 15 estivi e i 18 invernali. E che permettono di raggiungere tranquillamente il dato sull’autonomia WLTP dichiarato dalla casa, se non superarlo. Non male per una vettura che non brilla certo per efficienza a confronto con altre concorrenti. A questo va aggiunto il risibile consumo dei freni, che nelle discese dei passi di montagna uso solo a ridosso dei tornanti più ripidi. Considerando la morfologia del territorio italiano, è un vantaggio da non sottovalutare “ . Daniele Sacilotto

La prima volta ci si spaventa un po’, poi…

Risposta. Diciamo che chi affronta per la prima volta una salita ripida con un’elettrica si prende un bello spavento, vedendo l’indicatore della ricarica scendere rapidamente. E magari, come hanno confessato diversi lettori, appena raggiunto il paesello in cima si affretta a ricaricare e a riempire la batteria. Senza sapere che in discesa recupererebbe parte di quel che ha consumato.

I dati rilevati da Daniele, comunque, sono decisamente buoni: danno una media di circa 7,7 km percorsi con un kWh di energia. Sono dovuti a un piede sapiente? Vediamo se altri lettori che viaggiano abitualmente in montagna confermano questi consumi.

