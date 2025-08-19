Consumi elettrici in calo e rinnovabili al 43,8%

Consumi elettrici in calo: -3,5% in luglio rispetto al 2024, con le rinnovabili a coprire il 43,8% della domanda di energia.

Consumi elettrici in calo in luglio e nei primi 7 mesi

In luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 30 miliardi di kWh, in calo del 3,5% rispetto a luglio 2024. Lo rilevano i dati di Terna dai quali emerge che la variazione negativa, che si confronta con il dato record di 31 TWh di luglio dello scorso anno (+4,6%), è stata raggiunta con lo stesso numero di giorni lavorativi (23). E una temperatura media mensile leggermente inferiore (-0,4°C). Il picco massimo di domanda, pari a circa 56,2 GW, è stato registrato nella giornata di martedì 1° luglio tra le 14 e le 15. Il dato della domanda elettrica corretto dal solo effetto temperatura, porta la variazione a -2% rispetto a luglio 2024. Nei primi 7 mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale è sostanzialmente stazionario(-0,3% e -0,6% il valore rettificato).

Boom dell’eolico: +53,4%. E bene anche il fotovoltaico, nonostante…

Lo scorso mese la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’84,6% dalla produzione nazionale e per il 15,4% dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore del saldo estero mensile è pari a 4,6 TWh, l’8,1% in più su luglio 2024. A livello progressivo, da gennaio a luglio 2025, l’import netto è in diminuzione del 10% rispetto ai primi 7 mesi 2024. La produzione nazionale netta è stata di 25,7 miliardi di kWh. Le rinnovabili hanno coperto il 43,8% della domanda elettrica (stessa quota a luglio 2024). In aumento a due cifre la produzione eolica (+53,4%) e fotovoltaica (+17,8%). L’incremento del fotovoltaico (+840 GWh) è dovuto all’aumento di capacità in esercizio (+873 GWh), che ha compensato il minor irraggiamento (-33 GWh). In diminuzione la fonte idrica (-30,4%), termica (-6,9%) e geotermica (-2,2%).

– La ricarica? È tutta una questione di Fattore C…/ Il nuovo VIDEO di Luca Palestini