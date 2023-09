Consumi elettrici giù anche in agosto, dunque…

Consumi elettrici giù anche in agosto, nonostante che il gran caldo abbia spinto a mille i condizionatori. Il calo è dell’1,1% nel mese, del 4,5% nel totale 2023.

Consumi elettrici giù, le rinnovabili salgono al 43,8%

Checché se ne dica, i consumi di energia elettrica continuano a calare, mentre aumenta l’incidenza delle rinnovabili. E non si vede alcun effetto dirompente dalla progressiva diffusione di veicoli elettrici e ibridi plug-in. In agosto la domanda di elettricità in Italia è stata pari a 25,7 miliardi di kWh (-1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022). Le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 11,3 miliardi di kWh, coprendo il 43,8% della domanda elettrica (contro il 34,1% di agosto 2022 e il 38,4% di luglio 2023). Con questa suddivisione: 34,7% idrico, 33,3% fotovoltaico, 15,5% eolico, 12,6% biomasse, 3,9% geotermico. Considerando tutte le fonti rinnovabili, nei primi 8 mesi del 2023 l’incremento di capacità in Italia è pari a 3.470 MW, +100% rispetto allo stesso periodo 2022. Estendendo l’analisi agli ultimi 12 mesi (quindi settembre 2022-agosto 2023) l’incremento di capacità è di 4.770 MW.

Più energia pulita, meno impiego di gas (-3,3 miliardi di metri cubi)

Un bel salto in avanti, ma in realtà avremmo le potenzialità per fare molto di più, se non fosse così complicato a livello autorizzato installare nuovi impianti. L’Enel stima il 70% come obbiettivo raggiungibile. Gli investitori ci sono, i progetti pure, ma troppo spesso vengono bloccati a livello locale da resistenze non sempre convincenti. Tornando alla radiografia del consumi, curata come al solito da Terna, in agosto la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’87,1% con la produzione nazionale. La quota restante (12,9%) arriva dal saldo dell’energia scambiata con l’estero, in particolare dal nucleare francese. Da notare che l’aumento di produzione da rinnovabili ha contribuito a ridurre l’impiego di gas per produzione termoelettrica. Con un calo stimabile in circa 3,3 miliardi di standard metri cubi rispetto all’analogo periodo 2022.