





Consumi di energia record in luglio: +8,3%. È il dato mensile più alto di sempre: 32,5 TWh, con i condizionatori al massimo.

Consumi di energia record coi condizionatori a mille

Il risultato è legato alle temperature eccezionalmente elevate. Con il raggiungimento del picco annuale della domanda, pari a circa 58 GW, il 15 luglio (+4,5% rispetto al picco del 2025). È quanto emerge dai dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. L’incremento di luglio coincide con una temperatura media mensile superiore di 1,2°C rispetto a quella di luglio 2025. E di quasi 2°C rispetto alla media mensile decennale. In particolare, negli ultimi 5 giorni del mese, le temperature hanno superato la media stagionale fino a circa 6°C. Trend che è poi proseguito in agosto, mese per il quale ci si attende un nuovo record nei consumi.

Il fotovoltaico vale metà della produzione da rinnovabili

Le fonti rinnovabili hanno coperto il 41,5% del fabbisogno. Un dato che potrebbe essere ben superiore se si sbloccasse almeno una parte dei tanti progetti che giaciono da anni in attesa di autorizzazione. Il fotovoltaico ha fatto ancora una volta la parte del leone, assicurando quasi la metà della produzione complessiva da rinnovabili (49,9%). Con un incremento di 1.144 GWh dovuto soprattutto alla maggior capacità installata (+946 GWh). Segue l’idroelettrico al 26,7% ( qui pesa la carenza d’acqua). L’eolico vale invece il 10,9%, contro il 9,4% delle bionergie e il 3,1% del geotermico. La capacità installata rinnovabile è aumentata di 745 MW, con un contributo degli impianti connessi in alta tensione di 405 MW, tra solare ed eolico. Quanto agli accumuli, in Italia si registrano 948.154 impianti, per 19,43 GWh di capacità e 8,0 GW di potenza nominale.

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