Consumi della 500e al Supertest francese

Consumi della 500e all’esame del Supertest del sito francese Automobile Propre, sulla versione La Prima, per verificare l’autonomia “ufficiale” (305 km).

Consumi della 500e: in media fa 222 km col pieno

L’autonomia reale è forse il dato che più interessa a chi si appresta ad acquistare un’elettrica. Anche se i consumi, oltre che dalla batteria e dall’efficienza dell’auto, dipenderanno poi da come ognuno di noi guida. In relazione a velocità, uso del clima e della frenata rigenerativa…Il sito francese ha cercato di mettere un punto fermo in uno dei suoi Supertest, testando in tutte le condizione una delle auto a batteria più vendute in Europa. Il risultato non è esaltante: rispetto ai 305 km dichiarati nei test ufficiali di omologazione WLTP, è stata rilevata un’autonomia complessiva di 222 km. Che è la media di quanto rilevato in tre diverse situazioni: l’autostrada, dove non si va oltre i 178 km, le strade extra-urbane (235 km) e la città (274 km). Tradotto in consumi, significa che in autostrada non si fanno più di 4,424 km con un kWh di energia (22,6 kWh/100 km). Mentre in città si può arrivare a 7,352 km/kWh (13,6 kWh/100 km) e fuori città, spingendo di più, a 4,784 km/kWh (20,9 kWh/100 km).

Promossa in accelerazione: in 8,8 secondi sei ai 100

Non si tratta di dati esaltanti per quel che riguarda i consumi, al di sotto di altre prove effettuate sulla piccola Fiat elettrica. Anche da quanto rilevato dal nostro Paolo Mariano nel video-test che trovate qui sopra. Il punto debole su cui insistono i colleghi francesi è il rapido calo della carica della batteria con le velocità più elevate. Ai 110, velocità che molti automobilisti elettrici impostano in autostrada, il consumo è di 19 kWh/100 km e l’autonomia reale scende a 196 km. Ma se si pigia per arrivare ai 130 il range cala a 159 km (23,4 kWh/100 km). Dove invece la 500e ha fatto un’ottima impressione nel test è nell’accelerazione: bastano 8,86 secondi per passare da 0 a 100 km/h. E 6,33 secondi per salire dagli 8 ai 120. Insomma, un’auto molto divertente da guidare, ma che non si sceglie per i consumi. Almeno secondo questo Supertest…