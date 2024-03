Consumi: con la Tesla spendo più che con l’ibrida?

Consumi: con la Tesla Model 3 spenderei di più che con la mia ibrida attuale, una Hyundai Ioniq? Dati alla mano, Enrico esita a passare all’elettrico. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Consumi: 1.000 euro in più con la Model 3, perché dovrei passare all’elettrico?

“Ho una Hyundai Ioniq Hybrid del 2018, sto considerando di cambiarla da ora ad un anno. Faccio circa 20.000km/anno con un consumo medio di 26-28km/litro. Tra le varie EV considerate, ed anche la nuova Prius PHEV, non trovo qualcosa che mi convinca, i prezzi ed i consumi non mi sembrano suggerire il cambio.

Paradossalmente tramite il sito Tesla, una Model 3 confrontata con la mia mi farebbe spendere oltre 1.000 euro in più di ricarica rispetto al benzina. Grazie„. Enrico

Come confrontare auto così diverse? E comunque…

Risposta. Come si possono paragonare modelli così diversi parlando solo dei consumi? La Tesla Model 3 è un’auto di segmento superiore, con un motore da 283 CV (nella versione meno potente, SR RWD) e un’accelerazione 0-100 km/h in 6,1″. La Ioniq Hybrid ha un benzina da 105 Cv e un motore elettrico da 43,5 Cv, con accelerazione 0-100 in 10,8″. Velocità di punta, 201 km/h per la Tesla, 180 per la Ioniq. Le stesse dimensioni e l’elettronica di bordo non sono paragonabili.

Quanto ai consumi, non riusciamo bene a capire come siano calcolati quei 1.000 euro di differenza. La Tesla in questione (vedi video sotto) dichiara 13,2 kWh/100 km e la spesa reale dipende da dove si ricarica. Se lo si può fare nel garage di casa, il costo è sicuramente competitivo anche rispetto alla Ioniq Hybrid, che è un’auto molto virtuosa. Anche ricaricando nei Supercharger Tesla il confronto regge, mentre non lo è se si utilizzano solo le ricariche fast e super-fast dei principali network con tariffe a consumo.

