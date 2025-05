Consumi: nel 2025 un italiano su tre cambierà auto, vincono elettriche e ibride

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio Compass – Speciale Auto 2025, presentato durante l’Automotive Dealer Day di Verona, il 35% degli italiani prevede di acquistare un’auto entro i prossimi 12 mesi. E oltre la metà di questi è orientata verso soluzioni a basso impatto ambientale: elettriche e ibride.

Il 2025 si apre con segnali incoraggianti per il settore automotive. In particolare per la mobilità sostenibile. Il mercato arriva da un 2024 in sostanziale stabilità. Dove le auto nuove hanno registrato soltanto un +0,7% nelle immatricolazioni. Ma ora l’Osservatorio Compass mette ben evidenza come il consumatore è ormai orientato verso la svolta green.

Elettriche e ibride: la spinta green arriva da giovani e Centro-Nord. Al sud e nei ceti medio-bassi prevale l’usato e il diesel

Il 54% degli intervistati si dice propenso ad acquistare auto elettriche o ibride, con una netta prevalenza per le ibride (44%). Il dato riflette una progressiva apertura verso soluzioni più sostenibili, soprattutto tra i giovani, i residenti del Centro-Nord e i ceti medio-alti. Al contrario, diesel e usato restano opzioni più gettonate nel Sud e tra i ceti medio-bassi, segno di una transizione ancora disomogenea sul territorio.

Interessante anche il dato generazionale. Tra i Millennials, la percentuale di chi intende cambiare auto nei prossimi 12 mesi arriva al 46%, seguita dalla Generazione X (39%). L’interesse per le auto nuove è alto, ma l’usato continua ad attrarre soprattutto Gen Z e residenti del Sud e Isole, anche per ragioni economiche.

Tra i consumatori prevale l’acquisto a rate

Quasi la metà degli italiani (44%) intenda ricorrere a un finanziamento per affrontare la spesa. Le formule preferite? Rate fisse o maxi-rata finale, soprattutto tra i più giovani e i residenti al Sud. Nel 2024, i finanziamenti per l’acquisto di auto e moto hanno superato i 24 miliardi di euro, in crescita del 5,5% rispetto all’anno precedente. Più dell’80% del credito al consumo destinato ai beni durevoli è legato al settore della mobilità. In particolare, sono cresciuti i finanziamenti per auto nuove (+4,3%) e per l’usato (+5,6%), con importi medi rispettivamente di 19mila e 15mila euro.

Tra le formule di acquisto, il Buy Now Pay Later si sta affermando anche nel post vendita, cioè nelle spese successive legate alla manutenzione e alle riparazioni. Il 57% degli automobilisti lo considera utile, con picchi del 75% tra chi prevede di acquistare un’auto e del 66% tra i Millennials. Per molti, poter dilazionare i costi significherebbe prendersi più cura dell’auto, sia in frequenza che in qualità degli interventi.

Noleggio a lungo termine: boom tra i privati

Anche il noleggio a lungo termine sta vivendo un momento favorevole. Nei primi tre mesi del 2025 sono stati sottoscritti oltre 250mila contratti, in crescita del 6,5% rispetto al 2024. In forte aumento anche la quota di privati, che registra un +13%. Una formula interessante anche grazie all’innovazione del Rent to Rent: i concessionari noleggiano le auto e le rimettono sul mercato con nuove formule flessibili. Come l’uso a breve termine o le auto di cortesia.

“Nonostante un contesto economico complesso, il desiderio di mobilità resta vivo, soprattutto tra chi guarda a modelli sostenibili – commenta Luigi Pace di Compass – Il credito al consumo e strumenti innovativi come il Buy now pay later si confermano leve decisive per sostenere il settore”.

