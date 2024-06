Arriva l’Ecobonus per i titolari di licenze taxi e Ncc. Il via alle prenotazioni dalle 10 del 17 giugno. Il contributo vale per l’acquisto di veicoli di categoria M1 e vale il doppio rispetto a quello concesso ai cittadini-

Ecobonus raddoppiato

L’incentivo è presente nel DPCM 20 maggio 2024 ovvero quello ha modificato l’ecobonus sulle auto, con il fondo da 200 milioni per le elettriche che il 4 giugno si è esaurito in sole nove ore. Disciplina ulteriormente il dispositivo la circolare pubblicata ieri (13 giugno).

Il contributo voluto dal Ministero delle Imprese e del made in Italy è raddoppiato nel limite del regime de minimis (Regolamento UE n. 2023/2831).

Fino a 10mila euro se si rottama e si acquista un taxi full electric

Cosa significa in termini concreti? Un importo doppio rispetto all’ecobonus disponibile per i cittadini privati. Se si acquista un veicolo elettrico l’incentivo passa da 3.000 a 6.000 euro senza la necessità di rottamazione o da 5.000 a 10.000 euro con rottamazione di un veicolo precedente.

Stesso discorso per l’acquisto di veicoli ibridi plug-in (21-60 g/km di CO2) ovvero 8.000 euro con rottamazione o 4.000 euro senza. Almeno è più stretto in caso di veicoli full e mild hybrid, benzina, diesel e GPL/metano dove l’incentivo viene concesso solo in caso di rottamazione e si ferma a 4.000 euro.

Come partecipare

Attenzione per non rischiare brutte sorprese come chi ha partecipato al click day (involontario) del 4 giugno se non ci si è ancora attivati non c’è tempo da perdere.

Come si legge nella circolare del 13 giugno: “Le prenotazioni dei contributi di cui all’articolo 4 del DPCM 20 maggio 2024 potranno essere inserite sulla piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, a far data dal 17 giugno“.

Al momento della prenotazione sarà necessaria la presentazione anche della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio regime

di aiuto de minimis.

Tutte le indicazioni si possono leggere e scaricare dal link.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–