Consigliate la Spring come usato o è meglio un altro modello? E che precauzioni devo prendere prima di acquistare? Sono le domande di un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ci serve una seconda auto, consigliate la Spring o…?

“S ono un vostro lettore e vorrei un consiglio da parte vostra in quanto espertissimi del settore. Sto ultimando la ristrutturazione di casa e tra le altre modifiche ho deciso di installare un impianto fotovoltaico sul tetto. A breve nascerà il secondo figlio e come famiglia avremo quasi sicuramente la necessità di acquistare una seconda auto. Visto il vantaggio dell’impianto fotovoltaico, ci staremmo orientando verso un’auto elettrica usata. Pensavamo ad una soluzione per gli spostamenti di tutti i giorni, con la possibilità di fare anche gite fuori-porta. Sui siti di usato online si trovano molte Dacia Spring sotto i 10mila euro e come soluzione ci sembra ideale. Il nostro dubbio viene dal fatto di poterci ‘fidare’ nell’acquisto di un’auto elettrica usata. Come facciamo a sapere che il veicolo non ha grossi problemi di batteria? Esistono degli strumenti o delle certificazioni da prendere in considerazione? Consigliate un concessionario o anche l’acquisto presso privati? Secondo voi ci sono altri modelli economici da prendere in considerazione? Vi ringrazio del vostro tempo e dei vostri preziosi consigli “ . Leonardo Berti

L’importante è lo stato di salute della batteria

Risposta. Anzitutto complimenti per la famiglia che cresce. La prima, indispensabile precauzione da prendere quando si acquista un’elettrica usata è esigere un check della batteria, per capire l’autonomia reale. La Spring nasce con una percorrenza fino a 230 km: bastano per le gite fuori porta a cui pensate? Esempio: se l’auto che si acquista ha la batteria al 90%, i km diventano poco più di 200. E calano ancora d’inverno, con temperature rigide, e quando si pigia sull’acceleratore. Quanto all’affidabilità, non abbiamo riscontri di particolari problemi. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato 500e, di cui abbondano le offerte. Ma qui, per la versione con 312 km, i prezzi partono da 14-15 mila euro. E poi ci sono la Renault Zoe e la Volkswagen e-Up, entrambe fuori commercio nel nuovo e con prezzi anche sotto i 10 mila. L’importante, qualsiasi modello si scelga, è il check-batteria, che si può esigere(certificato) da chi vende. Anzitutto complimenti per la famiglia che cresce. La prima, indispensabile precauzione da prendere quando si acquista un’elettrica usata è esigere un, per capire. La Spring nasce con una percorrenza: bastano per le gite fuori porta a cui pensate? Esempio: se l’auto che si acquista ha la batteria, i km diventanoE calano ancora d’inverno, con temperature rigide, e quando si pigia sull’acceleratore. Quanto all’affidabilità, non abbiamo riscontri di particolari problemi. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato il resoconto dei primi 50 mila km di un lettore, senza noie. Alternative alla Spring? Per una percorrenza maggiore si potrebbe pensare alla, di cui abbondano le offerte. Ma qui, per la versione con, i prezzi partono da. E poi ci sono lae la, entrambe fuori commercio nel nuovo e con prezzi anche sotto i 10 mila. L’importante, qualsiasi modello si scelga, è il check-batteria, che si può esigere(certificato) da chi vende.