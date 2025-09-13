Consigli per lunghi viaggi da un’addetta ai lavori. Caterina Cianca lavora come Project Manager in ABB E-mobility, dopo essere stata Charging Manager in Ford Italia.

Consigli per lunghi viaggi, rivolti soprattutto ai neofiti

Caterina ha condiviso i suoi suggerimenti sul suo profilo LinkedIn, proprio con il titolo: “Consigli (non richiesti) per viaggi lunghi con un’auto elettrica“. Suggerimenti rivolti soprattutto ai neofiti. “Dopo aver provato diverse auto elettriche, ho capito una cosa: il navigatore integrato è cruciale, soprattutto per i viaggi che superano l’autonomia dell’auto. Potersi affidare al computer di bordo è rassicurante e permette di affrontare anche eventuali imprevisti con tutte le informazioni necessarie. Chi ne avrà voglia, scoprirà un modo di viaggiare silenzioso, confortevole e più pulito“. Concludendo che “soprattutto per chi si avvicina per la prima volta all’elettrico, questi dettagli fanno la differenza tra un viaggio sereno e uno frustrante“. Ecco dunque i 4 consigli per chi si stia orientando all’adozione di un’auto elettrica”, con le caratteristiche del navigatore che, secondo Caterina, non devono mancare.

Un piano di ricarica sensato, ma flessibile. E in autostrada…

1) un calcolo realistico dell’autonomia in base al percorso pianificato, ossia considerare i consumi in base alla tipologia di strada percorsa.

2) un piano di ricarica sensato, ma flessibile. L’auto dovrebbe suggerire dove fermarsi in base alle esigenze della batteria, lasciando al conducente la possibilità di cambiare facilmente in base alle proprie necessità (es. pausa pranzo, stanchezza, vicinanza aree di ristorazione, ecc.). Ho notato che molte auto propongono le stazioni di ricarica “affiliate” piuttosto che dare priorità alle aree di ricarica in autostrada, molto più comode ed immediate.

3) Interfaccia semplice, chiara e reattiva. Quando sei in viaggio, hai bisogno di uno strumento immediato, facilmente gestibile e comprensibile.

4) Informazioni sulla disponibilità dei punti di ricarica in tempo reale. Per evitare di arrivare e trovarli fuori servizio o in un’area chiusa durante determinati orari (mi è capitato un paio di volte…poi ho imparato a controllare bene).