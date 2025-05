Consigli per la ricarica a casa, da lettore a lettore

“Questo sicuramente non sarebbe compatibile con un contratto che limita a 3kW la potenza impegnata. Infatti io, anziché acquistare il caricatore della casa madre, ne ho acquistato uno (spendendo meno di 300 euro) che permette di regolare la corrente da 6A (circa 1.3 kW) fino a 16A (circa 3.5 kW), e lo utilizzo sempre a 6A, così da non stressare né la batteria, né l’impianto elettrico.

In questo modo, sfruttando tutta la notte, riesco a ricaricare la mia batteria (da 50 kWh) di circa il 25%, a me sufficiente per fare più di 70 km, ovvero viaggiare da casa a lavoro per tre giorni !!! Sperando che la mia esperienza possa essere d’aiuto, vi saluto e vi auguro buon lavoro“. Alberto Crespi

Risposta. Vaielettrico è nato proprio per questo: creare una community in cui ci si scambiano esperienze concrete, con i relativi consigli pratici. Al di là del bla-bla che si fa della mobilità elettrica, spesso guidata da persone che un’auto a batterie non l’hanno mai né vista né guidata. Quindi: grazie ad Alberto e a tutti coloro che condividono le loro esperienze, dando una mano ai neofiti.

