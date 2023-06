Consegne Conad con camion elettrici e ricariche Enel

Consegne Conad ai punti vendita in modalità 100% elettrica: l’iniziativa parte a Roma e Palermo, in collaborazione con Enel X Way. A seguire Torino e Firenze. Negli Stati Uniti diversi grandi gruppi, tra cui Pepsico. con i SEMI prodotti da Tesla, si servono di mezzi pesanti elettrici per trasportare le loro merci.

Consegne Conad in 16 punti vendita a Roma e Palermo

Il progetto prevede l’utilizzo di veicoli elettrici per consegnare i prodotti dai Cedi (Centri distributivi) delle Cooperative Conad Nord Ovest e PAC 2000A a 16 punti vendita. I mezzi pesanti (non è precisata la marca) percorreranno circa 450-500 Km/giorno nelle zone servite di Roma e Palermo. La svolta in Conad nasce dai dati pubblicati dall’ICCT (International Council on Clean Transportation) dopo un’indagine sulle emissioni dei mezzi pesanti. Risultato: un autoarticolato elettrico da 40 tonnellate produrrà nel corso della sua vita lavorativa il 63% di emissioni in meno rispetto al diesel. Percentuale che salirebbe dall’84% al 92% quando l’elettricità che li alimenta arrivasse per intero da fonti rinnovabili. Spiega Riccardo Cassetta di Enel X Way Italia “ La prima ricarica da 150 kW è già stata installata presso la sede di Fiano Romano. Consentendo di ricaricare uno dei veicoli di consegna: durante il tempo di carico e scarico merci, potrà fare il pieno per proseguire la tratta“.

Installata a Fiano Romani la prima ricarica da 150 kW