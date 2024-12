Consegne con i droni? Primo test Amazon in Italia

Droni, promessa mantenuta. Amazon – come avevamo scritto nel 2023 – aveva annunciato i primi test in Italia entro il 2024. Nei giorni scorsi in Abruzzo, nel territorio di San Salvo, con l’autorizzazione di Enac ha consegnato con successo i suoi pacchi.

In volo con MK-30 che evita gli ostacoli

La consegna con il drone ha visto decollare e atterrare MK-30 – il modello annunciato nel 2023 – che in modo autonomo realizza il compito assegnato. Merito del programma di computer vision Amazon che permette di evitare gli ostacoli. Questo il dato centrale del servizio Prime Air.

Il test si è svolto grazie all’autorizzazione e ai processi di certificazione elaborati da Enac in coordinamento con Enav. Una collaborazione stretta con le autorità di regolamentazione per rendere affidabili le consegne.

Secondo la piattaforma di e-commerce il servizio commerciale potrebbe partire nel 2025.

In Abruzzo Amazon è presente con un deposito di smistamento a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti e con il centro di distribuzione di San Salvo, una base molto ampia: oltre 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato.

L’Italia sperimenta per prima in Europa il servizio di consegne con i droni

Il presidente di Enac Pierluigi Di Palma ha sottolineato come l’Italia sia in prima fila in questo servizio di consegna con i droni: «Il fatto che Amazon abbia scelto l’Italia per avviare il progetto Prime Air in Europa è la conferma di una visione strategica nazionale vincente: la chiave di volta per un futuro innovativo, tecnologico e intermodale è la collaborazione tra istituzioni, politica, società e industrie private».

Dichiarazione importante visto che spesso la legislazione e la normativa arriva dopo- alcune volte in ritardo – l’evoluzione tecnologia.

«L’Enac è fortemente impegnato a imprimere una spinta innovativa alla mobilità aerea avanzata, creando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo in sicurezza di nuovi servizi».

Oltre il test di Amazon come abbiamo visto a Dronitaly (leggi) sono in campo anche aziende italiane. Sia big come Poste che ha sperimentato voli quotidiani da Bagnoli a Procida che piccole aziende che si occupano di consegne specializzate e soprattutto orientate all’ambito medico di emergenza. Una promettente filiera economica.

