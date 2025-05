Confronto elettrico diesel, con la Citroen C3

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Confronto elettrico diesel: Marco ha sostituito la vecchia Fiesta diesel con la Citroen e-C3. E ha confronto i costi della nuova auto con un’eventuale versione diesel. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Confronto elettrico diesel: il risparmio c’è, senza contare l’inquinamento

“S eguo il vostro sito e da poco ho acquistato una Citroen e-C3 con finanziamento e rottamazione della mia vecchia Fiesta del 2006 diesel. Ho monitorato per 2 mesi i consumi e ho tirato giù un confronto con una diesel (stimando un consumo di 20 km/litro). Aggiungo che utilizzo una guida molto parsimoniosa. Il risparmio c’è (vedi tabella sotto), senza contare l’inquinamento.. .Spero di fare cosa gradita “ . Marco Giraudo

Ma questa convenienza c’è se puoi ricaricare a casa…

Risposta. Il problema è sempre lo stesso: dove ricarichi. Se lo fai a casa, o al lavoro, ci può stare quello 0,30 al kWh che è stato indicato nella prima tabella. Ma se ti servi delle colonnine pubbliche il costo aumenta, fino a raddoppiare e più. Fortunatamente su questo secondo fronte qualche ribasso c’è stato (da ultimo è arrivato lo sconto di A2A, valido dal 9 giugno per tutta l’estate), ma bisogna fare di più. Il problema è sempre lo stesso:. Se lo faici può stare quello 0,30 al kWh che è stato indicato nella prima tabella. Ma se ti servi delleil costo aumenta, fino a raddoppiare e più. Fortunatamente su questo secondo fronte qualche ribasso c’è stato (da ultimodi, validoper tutta l’estate), ma bisogna fare di più.

Anche per avvicinarci alle tariffe di Paesi come la Francia che, avendo il nucleare e un maggior numero di auto elettriche in circolazione, pratica prezzi ben più convenienti. Oggi, comunque, il riferimento non è più il diesel, quanto l’ibrido nelle sue varie accezioni (mild e full, a seconda dell’apporto del motorino elettrico). Se guardiamo i dati dei primi 4 mesi del 2025, scopriamo che ormai le auto a gasolio valgono meno del 10% del mercato italiano, mentre le hybrid sono attorno al 45%. E cresceranno ancora nei prossimi mesi, mentre le diesel perderanno altre quote.