





Confronto diesel-elettrico col furgone Toyota Proace. Andrea, un lettore, conferma i considerevoli rispami della versione EV, già anticipati in un primo consuntivo nel maggio scorso.

Confronto diesel-elettrico: nel costo totale non c’è gara

“Oggi ho completato il report dei costi annui riferiti al furgone aziendale Toyota Proace City Electric con batteria 50 kWh e motore da 100kW di potenza. Fortunatamente, mi è stato offerto allo stesso prezzo del diesel (non fermatevi ai listini, ma passate in concessionaria). Fino a 13 mesi fa guidavo lo stesso furgone con motore 1,5 diesel da 100 Cv. La base del test è solida: guido il furgone sullo stesso percorso ogni giorno ( circa 170 km). Con la stessa impostazione di cruise control (130km/h) e clima SEMPRE acceso e impostato a 21°. Le uniche variazioni sono dovute al traffico, ma usandolo per più anni è ininfluente. I costi dei consumi sono relativi alla media dei 4 anni di utilizzo ( con le oscillazioni del costo carburante). E con la media per i 4 tagliandi effettuati con il diesel. Quello elettrico ha effettuato il primo tagliando obbligatorio a 25.000 km.

In un anno 2.717 euro contro 4.369 con la versione a gasolio

Dalla tabella si evince che i costi totali annui per il furgone diesel sono stati di 4.369,25 euro, cioè 0,148 €/km. Mentre con il furgone elettrico sono stati 2.717 euro, cioè 0,091 euro al km. La differenza è palesemente a favore dell’elettrico, con quasi il 40% di risparmio. Aggiungo che non mi sono mai trattenuto dal guidare esattamente nello stesso modo i due mezzi. Ma la prontezza ai semafori e il silenzio della cabina non si possono nemmeno paragonare. Il test è veritiero, sono disponibile a fornire fatture e dettagli. Tutti i prezzi sono Ivati. Ps: prima che qualcuno commenti con il solito: ‘ma quanto durerà la batteria?’. ricordo che case serie come Toyota garantiscono la batteria per 1 milione di km”. Andrea