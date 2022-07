Confronto col diesel, dopo un viaggio in VW ID.3

Confronto col diesel: Francesco possiede una VW ID.3 e una Peugeot 208 a gasolio. E dopo un viaggio con l’elettrica, confronta consumi e costi.

di Francesco Cassineri

“Vorrei condividere con voi la mia esperienza/riflessione sul mio recente viaggio a Mariano Comense con la mia Volkswagen ID.3 con batteria da 58 kWh“.

Confronto col diesel: ricaricando a casa e in autostrada…

“Il mio viaggio parte da casa, un paesino in provincia di Padova con la batteria al 100% ricaricata durante la notte con tariffa di 0,30 cent/kwh (io ho la tariffa mono-oraria). Questo prezzo, effettivamente basso, è dipeso dal fatto che ho cambiato fornitura energetica poco prima dello scoppio della guerra in Ucraina. E, presumibilmente, dal fatto che il governo si è accollato buona parte (se non tutti) degli oneri di sistema. Parto di sabato mattina con valigie e 3 passeggeri a bordo. La mia prima e unica tappa di ricarica la effettuo in autostrada a Caponago, ad una fast da 300 kW al costo di 0,69 euro+0,03 per minuto. Il tempo di una sosta fisiologica e di un caffè e riparto (tempo di sosta 17 minuti, caricato 21,49 kWh per un costo di 15,35 euro)“.

Un viaggio di 286 km ai 120 spendendo €57

“Arrivo a Mariano Comense, dove passo la serata e la notte per poi pranzare in zona e ripartire verso casa. Entusiasta di avere trovato le colonnine di ricarica in autostrada mi rifermo a Caponago dove questa volta però resto 43 minuti caricando 34,22 kWh al costo di 24,92 euro. Procedo verso casa con cruise control attivo a 120 kmh (come all’andata) arrivando con addirittura il 30 % di batteria. Tiro qualche somma:

il viaggio in kwh mi è costato 113,71 euro percorrendo 286 km in totale

percorrendo in totale pur avendo 3 passeggeri, valigie, clima sempre a 19° (era molto caldo in quei giorni) e una media in autostrada di 120 kmh, ho consumato in media 20kWh/100 km

la spesa complessiva effettiva per il viaggio di ricarica è stata di 57,67 euro (58kwh x0,30 euro a casa =17,40 euro + le due soste autostradali 15,35+24,92 euro) “.

La convenienza c’è, ma se non ricarichi nelle fast

“Faccio qualche considerazione/paragone:

A casa ho una Peugeot 208 diesel con consumo medio autostradale di 5 litri/100 km (quindi faccio 20 km con un litro)

(quindi faccio 20 km con un litro) La mia ID.3 ha un consumo autostradale di 20 kwh/100 km (quindi faccio 5 km con 1 kWh)

(quindi faccio 5 km con 1 kWh) Per confrontare elettricità e diesel devo capire che per fare 20 km in elettrico mi servono 4 kWh. Se li pago a casa, riesco a spendere meno del diesel oggi (2 euro al litro contro l’1,20 euro di 4 kWh)

oggi (2 euro al litro contro l’1,20 euro di 4 kWh) Ma se comincio a ricaricare alle colonnine fast, per avere comunque un risparmio dei sul diesel devo andare dove l’energia costa al massimo 0,40/0,45euro/kwh ….Se pagassi di più spenderei di fatto come un’auto termica “ .

Confronto col diesel: ci sono vantaggi nelle EV che non hanno prezzo

“Tengo a precisare che ho volutamente preso in considerazione il punto debole delle auto elettriche: l’autostrada. In un viaggio medio-lungo con condizioni importanti (caldo anomalo di 36-37 gradi e macchina carica di passeggeri e valigie). Lo scopo del mio intervento è quello di aiutare con numeri ed esperienze reali chi come me si è avvicinato al mondo dell’elettrico con più di qualche perplessità. Tenendo sempre presente che questo viaggio è la condizione peggiore nella quale possiamo “mettere l’auto”. Ma ci sono fattori ai quali non riesco a dare un valore economico. Il piacere di guida con gli Adas di ultima generazione, la pre-climatizzazione dell’abitacolo, la silenziosità in generale quando si guida, e lo spunto in termini di accelerazione.... Ma sicuramente valgono il “prezzo del biglietto” per passare all’elettrico“.

