Confindustria “sogna” il nucleare ma apre le comunità energetiche

Confindustria Brescia ha annunciato la creazione di una Comunità energetica rinnovabile, in associazione con il Comune di Torbole Casaglia e cinque imprenditori locali. Produrranno 350 MWh di energia verde all’anno

Non c’è convegno di Confindustria, dove non si parli d nucleare. Secondo gli imprenditori italiani (supportati dal governo Meloni e parte delle opposizioni), il ritorno all’atomo è la soluzione per abbassare i costi della bolletta. E per garantire una “base” di energia costante che accompagni lo sviluppo delle rinnovabili, per loro natura intermittente.

Senza dilungarci sul fatto che lo stesso obiettivo può essere raggiunto con batterie e sistemi di accumulo, rimane un problema di costi da sostenere sui quali Confindustria (ma anche il governo) non si esprime. Oltre che di tecnologia da utilizzare e quanto tempo occorre per averla a disposizione.

Sono oltre 160 le comunità energetiche in Italia

Estremamente costoso il nucleare di terza e quarta generazione (come si è visto nella costruzione dell’ultima Centrale in Francia). Ancora lontano il primo prototipo industriale di Smr (small nucleare reactor), la tecnologia che pare avere una corsia preferenziale per governo e imprenditori.

Sarà anche per questi motivi, che Confindustria – in attesa di sviluppi atomici – è tornata a spingere per rendere più semplice l’iter burocratico che autorizza le nuove installazioni di impianti rinnovabili. Ma, soprattutto, si impegna direttamente nel loro sviluppo, non appena ne vede le ricadute positive.

E’ quanto accaduto in provincia di Brescia, dove è stata creata la Comunità Energetica Rinnovabile di Torbole Casaglia, grazie alla collaborazione tra Confindustria Brescia, il Comune e cinque aziende locali. Il progetto prevede l’installazione di 350 kW di impianti fotovoltaici: produrranno 350 MWh di energia all’anno. Evitando l’emissione di 140 tonnellate di CO2. Oltre al vantaggio ambientale, la Comunità rinnovabile riceverà 400mila euro di incentivi statali nel corso di 20 anni.

Non sarà l’unico caso nel bresciano. A breve, arriveranno le comunità energetiche rinnovabili del Garda (2,5 MW di rinnovabili per 40 comuni e 278.000 cittadini) e della Valtrompia (con una decina di comuni aderenti). Fino ad allora, la CER di Torbole Casaglia sarà la più grande del bresciano, nonché una delle 168 finora autorizzate in Italia.

Confindustria realizza una comunità energetica a Brescia, e chiede più rinnovabili per abbassare le bollette

Come riportato dal Giornale di Brescia, la provincia è seconda in Italia, dopo Roma, per numero di impianti fotovoltaici installati. Oltre 60.000 impianti alla fine del 2024, per 800 GWh. Rappresentano circa 7% dei consumi dell’intera provincia (13.000 GWh, un terzo dei quali utilizzati dal solo comparto siderurgico). Vanno ad aggiungersi al contributo dell’idroelettrico, che copre il 27% dell’energia elettrica consumata in provincia di Brescia.

Oltre al pragmatismo imprenditoriale, c’è anche il lavoro di lobby da parte di Confindustria. Lo dimostra l’iniziativa presa da Elettricità Futura, la principale associazione della filiera dell’energia elettrica: rappresenta il 70% del mercato elettrico italiano.

Elettricità Futura, nei giorni scorsi, ha comprato alcune pagine sui quotidiani nazionali, per ricordare come il mercato italiano elettrico sia uno dei più aperti d’Europa. E dove le bollette sono in media con il resto dei Paesi Ue. Ma soprattutto propone “una soluzione per abbassare le bollette: più contratti a lungo termine e maggiore indipendenza energetica”.

“Più rinnovabili contro il caro bollette in Italia”

Una proposta che sintetizza così a carattere cubitali nella locandina: “Aumentiamo le rinnovabili per abbassare le bollette”. Detto che il fatto di essere in media, non significa che le bollette italiane siano a buon mercato. Anzi, con l’aggiunta degli oneri di sistema (incentivi e sostegno alle infrastrutture), cittadini e imprese pagano uno dei costi più alti d’Europa.

Ma quello che conta, in questo caso, è la doppia via di Confindustria: spinge per il “prossimo nucleare”, ma dimostra di credere e non poco alle rinnovabili. E con la sua iniziativa sui giornali lo ha fatto sapere anche a Palazzo Chigi. Questo spiega anche perché il governo con gli ultimi provvedimenti), dopo una prima fase, stia cambiando marcia sulle nuove installazioni.

