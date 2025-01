Confindustria per il nucleare: “Se i sindaci ostacolano, mettiamolo in azienda”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha dichiarato che le imprese si candidano a ospitare “mini reattori” per avere energia nucleare a basso costo. Un monito al governo, che non ha portato all’ultimo consiglio dei ministri la legge delega per il rilancio del nucleare in Italia?

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria dall’aprile scorso, è stato molto perentorio. Pur di avere i mini-reattori di nuova generazione a disposizione delle imprese, è pronto anche a bypassare le amministrazioni locali. “Ci candidiamo a mettere” le mini centrali nucleari di nuova generazione “nelle nostre aziende, se avete problemi con i sindaci: noi facciamo comunità energetica, perché per noi l’energia è fondamentale per tenere in piedi le aziende“.

Confindustria vuole il mini nucleare anche in Italia : “Ma siamo consapevoli che ci vorranno ancora otto anni”

Orsini ha parlato in questo modo a Milano, partecipando a un incontro di Forza Italia sui temi economici. A parte i problemi di spazio e di sicurezza (che rimangono anche se la centrale venisse realizzata in uno spazio privato), per il “nuovo” nucleare c’è anche una questione di tempi. Lo ha ammesso lo stesso numero uno degli industriali: “Siamo consapevoli che serviranno circa otto anni per arrivare ad avere energia nucleare disponibile“, aggiunge il presidente di Confindustria.

Ed ha ragione, perché la tecnologia degli Small modular reactor è tutt’ora in fase sperimentale. E sebbene sia stata prenotata anche dai Big Tech negli Stati Uniti – per alimentare i data center che consumano sempre più energia – il primo impianto in servizio non vedrà la luce prima di 4 o cinque anni. In Italia i tempi potrebbero essere più lunghi perché l’iter è più complesso.

Meloniani dubbiosi: “Nucleare? Abbiamo altre priorità”

Il nodo, infatti, sta nelle questioni politico-legali, ancora prima dei tempi di realizzazione. L’intervento del presidente di Confindustria in difesa delle mini-centrali arriva all’indomani delle dichiarazioni del responsabile Energia di Fratelli d’Italia. Intercettato in Parlamento, Riccardo Zucconi è stato molto diretto: “E’ una prospettiva di anni, abbiamo altre impellenze. Per esempio, come abbassare il costo del gas”.

Una risposta evidente al ministro della Transizione energetica Gilberto Pichetto. L’esponente di Forza Italia, probabilmente per dare un segnale alla maggioranza, aveva fatto sapere pochi giorni fa di essere pronto a portare in consiglio dei ministri la legge delega sul nucleare. Un testo di quattro articoli che fissa la cornice giuridica per il ritorno del nucleare in Italia. E per superare i due referendum abrogativi con cui si era chiusa la prima stagione “atomica”, all’indomani degli incidenti di Chernobyl e Fukushima.

“Disaccoppiare le rinnovabili dalle centrali a gas”

Tutto pronto, ma evidentemente senza il via libera di tutta la maggioranza. Tanto è vero che il testo non è approdato all’ultimo consiglio dei ministri. Come ha spiegato Zucconi, l’urgenza è intervenire sul prezzo dell’energia ora, non fra 8-10 anni quando potrebbero entrare in servizio i primi mini-reattori.

Al di là delle visioni differenti, il problema per il governo non è di facile soluzione. Ma anche Confindustria non sembra proprio avere le idee chiare. Orsini ha rilanciato il mini-nucleare, pur ammettendo che i tempi di realizzazione sono di medio periodo. Ma meno di una settimana fa, il vice-presidente con delega all’energia Aurelio Regina aveva di fatto spezzato una lancia a favore delle rinnovabili.

Lanciando un allarme sui costi dell’energia per le imprese (“il gap con la Germania è superiore al 30%, è all’80% con la Spagna e al 78% con la Francia“), Regina aveva puntato il dito contro le centrali a gas. Per Regina, al momento “prevale il prezzo alla produzione di energia al marginale, che per noi significa il termoelettrico. Questo – ha concluso – penalizza lo sforzo in energie rinnovabili se non saremmo capaci di disaccoppiare le fonti rinnovabili dal prezzo del gas”.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –