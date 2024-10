Confindustria contro aziende tedesche per i dazi sull’import di auto cinesi

Gli imprenditori italiani e tedeschi si dividono sui dazi decisi dalla Ue che colpiscono l’import di auto cinesi. In Germania agli industriali del settore si dicono nettamente contrari e chiedono al cancelliere Scholz di votare contro. In Italia, invece, Confindustria si dice favorevole: “Dobbiamo difendere le nostre filiere”.

Italia-Germania, la più classica delle sfide sul campo di calcio diventa un derby tra industriali. Nonostante, la Germania sia il primo partner commerciale dell’Italia e il nostro Paese sia il primo sub fornitore per l’automotive tedesco, in questo momento le posizioni sono quanto mai distanti.

A poche ore dal voto che dovrebbe confermare o meno la decisione presa dalla Commissione Ue sui dazi alle importazioni di auto cinesi, il tema divide gli industriali sull’autostrada – è il caso di dirlo – Roma-Berlino. L’automotive tedesco è contrario, Confindustria favorevole.

Dazi alle auto cinesi: Berlino contraria, Parigi favorevole

La prima presa di posizione è arrivata dalla Germania. “Un voto da parte degli Stati dell’Ue per imporre tariffe aggiuntive sulle auto elettriche provenienti dalla Cina sarebbe un ulteriore passo indietro rispetto alla cooperazione globale“, ha dichiarato Hildegard Muller, presidente della potentissima Associazione tedesca dell’industria automobilistica.

Le case automobilistiche tedesche, che hanno nella Cina il primo mercato di riferimento all’estero si sono opposte fin dall’inizio di questa guerra commerciale alle tariffe aggiuntive sui modelli di Pechino.

Temono ritorsioni da parte del governo cinese, che al momento minaccia a sua volta dazi sulle auto di grande cilindrata. Oltre che sui prodotti europei della filiera lattiero-casearia e in generale agricola.

Guerra commerciale alla Cina: il cancelliere Scholz spera in “negoziati costruttivi”

Ma il governo di Berlino come voterà? Il cancelliere Olaf Scholz è diviso tra il suo appoggio alle politiche della Commissione Ue e la richiesta degli industriali del suo Paese: “L’astensione non è un’opzione. Berlino è chiamata a prendere una posizione chiara e allo stesso tempo a chiedere ulteriori negoziati costruttivi tra tutte le parti coinvolte“.

Quest’ultima opzione è la preferita di Scholz: “La reazione come Ue però non deve

comportare che danneggiamo noi stessi – ha dichiarato il Cancelliere -. Per questo dobbiamo andare avanti con le trattative con la Cina rispetto alle auto elettriche“.

Se Scholz sperava in una sponda da parte di Emanuel Macron, in visita ufficiale a Berlino, è rimasto deluso. Il presidente francese ha ribadito di essere a favore dei dazi: “Sostengo la Commissione europea, per contrastare i massicci sussidi cinesi ai suoi produttori“, ha assicurato.

Allo stesso modo, è per ripagare Pechino della stessa moneta: uno ‘shock da investimento‘ utilizzando il fondi pubblici europei per recuperare la competitività persa con gli Stati Uniti e la Cina. In pratica, accoglie il suggerimento arrivato da Mario Draghi. Per quanto Berlino si sia già detta contraria, per la tradizionale opposizione tedesca ad aumentare il debito pubblico.

E l’Italia? Nel dibattito in corso nell’Europa che conta, il suo ruolo appare ai margini. E non solo perché politicamente è ai margini anche il governo di destra guidato da Giorgia Meloni che spesso si schiera con il fronte sovranista.

Confindustria: “Non possiamo non pensare di non incrementare i dazi sulle auto cinesi”

Si mette in scia del dibattito il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ultimamente si è messo in mostra per prese di posizione che lo hanno visto spesso su posizioni vicine al governo Meloni.

Lo si vede anche dalla posizione che Orsini ha espresso sulla questione dazi, come rivela anche il suo giudizio non proprio “limpido”: sulle auto elettriche cinesi “non

possiamo non pensare di non incrementare i dazi”. Si è detto quindi favorevole, al contrario dei suoi “colleghi” industriali tedeschi.

Poi ha aggiunto: “La guerra dei dazi tra Cina e Usa non ci entusiasma” e che “dobbiamo difendere la nostra filiera”. Ma allo stesso tempo “occorre stare molto attenti, perché i dazi possono penalizzarci”. La soluzione a suo avviso è una “interlocuzione di lungo termine”. Di fatto, la posizione espressa dal ministro alle Imprese Adolfo Urso.

