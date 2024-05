Confindustria come la Lega, contro l’elettrico

Risposta.

Perché Confindustria è sempre più marginale in Italia? Perché ormai è diventata una lobby che difende tenacemente l’esistente, senza più nessun entusiasmo per. Qualche settimana fa c’era da scegliere il nuovo presidente: erano rimasti in ballo il n.1 di, e il rivale poi eletto,. Il primo ha condotto con successo l’uscita dal petrolio della sua grande azienda,trasformandola in un protagonista (redditizio)Il secondo è attivo in due settori,i. Chi hanno scelto gli imprenditori? A occhi chiusi Orsini (non un malvagio eh…), che continua sulla linea del predecessore, anch’egli scettico sulla svolta a emissioni zero nei trasporti. Per avere consenso in Italia devi difendere l’esistente. Come fa la Lega di. Dopodel ministro dell’Economia (leghista) Giancarlo Giorgetti, che lavorasulle auto elettriche, il vice premier è tornato all’attacco. Con la solita litania delle “auto elettriche prodotte in Cina, dove bruciano il carbone“. Qualcuno lo informi che la UE preparasui prodotti cinesi e che l’Europa si sta attrezzando per