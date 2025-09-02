Il comunicato di Confimprenditori, dal titolo “Governo si doti di parco auto elettriche“, firmato dal presidente Stefano Ruvolo, rappresenta una provocazione, ma non priva di utilità. Se è evidente la critica aille modalità della transizione («Non è accettabile che i cittadini e le Pmi debbano sostenere costi elevati e affrontare le difficoltà della transizione»), dall’altro si chiede che le istituzioni «si dotino di un parco auto interamente elettrico». E non sarebbe una cosa sbagliata.

Sono quasi 30mila le auto delle amministrazioni pubbliche, ma solo il 67% ha risposto al censimento

Esistono enti locali che puntano sull’elettrico, anche di seconda mano (leggi), ma non sempre. Eppure sarebbe coerente in un Paese che tende alla decarbonizzazione. Una questione anche di comunicazione. Giusto chiedere ai cittadini, ma anche lo Stato elettrifichi i suoi mezzi di trasporto. Quante vale la flotta pubblica? I dati vanno presi con le pinze; tuttavia abbiamo un censimento del 2024 sul 67% delle amministrazioni, che ne ha quantificato il numero in circa 30mila auto (leggi). Non tutti gli enti sono stati coinvolti e quindi si può salire di qualche migliaia di unità.

Se pensiamo che con i 590 milioni dell’ecobonus si finanzieranno 39mila auto elettriche è facile fare i conti. Con poche centinaia di milioni di euro statali più il contributo degli enti si riuscirebbe ad elettrificare gran parte della flotta pubblica in tempi brevi. Anche perchè ci sono già Regioni che hanno investito sulle flotte dei Comuni.

La provocazione degli imprenditori

Visti i numeri, ben venga la provocazione degli imprenditori. «Il governo continua a stanziare incentivi importanti per l’acquisto di auto elettriche: a settembre sono previsti fino a 11.000 euro per le persone fisiche e 20.000 euro per le microimprese – dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo -. Risorse significative che testimoniano la volontà di spingere i cittadini e gli imprenditori verso la mobilità elettrica. Ma se le istituzioni europee e italiane pretendono che i cittadini e gli imprenditori si adeguino a questa transizione, allora è giusto che siano le prime a dare il buon esempio. Ci aspettiamo che il governo italiano, a partire dalla Presidenza del Consiglio, e la Commissione europea, si dotino di un parco auto interamente elettrico».

Il rappresentante ci va giù duro: «Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni abbandonino le auto a benzina sulle quali viaggiano e si spostano quotidianamente e acquistino le stesse vetture che vogliono imporre ai cittadini e agli imprenditori. Solo così la politica potrà dimostrare coerenza e credibilità, evitando di chiedere sacrifici sempre e solo alle famiglie e alle imprese. Non è accettabile che i cittadini e le Pmi debbano sostenere costi elevati e affrontare le difficoltà della transizione, mentre i palazzi del potere continuano a viaggiare con le auto blu tradizionali. Se la mobilità elettrica è davvero il futuro, allora lo si dimostri nei fatti, a partire dalle istituzioni».

Chiaro che il bersaglio sono i costi della transizione energetica, ma anche da questa provocazione, soprattutto se presa alla lettera, può nascere un’iniziativa lodevole: tutte le auto pubbliche in elettrico.