Confessioni di un vandalo anti-elettrico (scritte dalla vittima)

Confessioni di un vandalo anti-elettrico, immaginate da chi ne è rimasto vittima. Giuseppe in un anno ha subito tre danneggiamenti volontari alla sua auto.

Confessioni di un vandalo: “Io con la vecchia Euro 2, lui con l’auto nuova e non paga neppure il parcheggio…”

“Mi chiamo Matteo e, lo ammetto, sono un vandalo. Lui scende dalla sua auto, carina, ultimo modello, non paga il parcheggio sulle strisce blu perché il Comune lo ha previsto per le auto 100 % elettriche.

Io con la mia auto a benzina, vecchia di 15 anni, devo continuare a pagare un euro l’ora, mentre lui con la sua fiammante macchina non paga. Che linea filante, full optional.

Io, invece, ho l’alzacristalli elettrico guasto al lato guidatore, mannaggia… Il motore Euro 2 oramai è finito, per non parlare della carrozzeria piena di bozzi e graffiature varie. Mi volto.. guardo dietro.. non viene nessuno… davanti nessuno… Prendo la chiave della mia auto e con decisione rigo la fiancata della bella macchina metallizzata…

Chissà che faccia farà l’ecologista del caxxo, che la possiede, quando la vedrà domattina. Se hai avuto i soldi per comprarla, ne avrai anche per ripararla!“.

E io parcheggio in posti sempre diversi per evitare i giustizieri della notte

“ La sera dopo ritrovo di nuovo la macchina fiammante con la mia “firma”… ancora mette la macchina qui? E allora domattina troverà un altro ricordino… con uno strattone deciso rompo il tergicristallo posteriore. Lo capirà adesso che non deve più parcheggiare qui?

Passerò domani sera, voglio proprio vedere se ha capito il messaggio... Ripasso il giorno dopo: la bella macchina elettrica fiammante non parcheggia più vicino alla mia vecchia macchina con il giravite ficcato nella portiera per non far cadere giù il finestrino… GIUSTIZIA E’ FATTA!

– P.S. il racconto è opera del sottoscritto, vittima del vandalo, perchè ho pensato alle motivazioni che lo hanno spinto a rovinare la mia auto. Ho subìto tre atti di vandalismo in un anno alla mia auto elettrica. Adesso parcheggio in posti sempre diversi per evitare ‘il giustiziere della notte‘. Ma sono contento comunque di guidare un’auto elettrica! “. Giuseppe Sorvillo

Risposta. Davanti a racconti come questi, c'è subito chi obbietta che di gesti di vandalismo sono vittime, purtroppo, tutte le auto, non solo le elettriche. Vero. È però innegabile che c'è un particolare accanimento ni confronti delle EV, in particolare dei modelli Tesla. A volte, grazie alle dashcam, vengono beccati. A volte no. Ma restano comunque gesti odiosi.