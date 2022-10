Confermate le piccole VW sotto i 25mila

Confermate le piccole VW entro i 25 mila euro. In un’intervista con la testata inglese AUTOCAR, il nuovo n.1 Thomas Schäfer parla di tre modelli in arrivo.

Confermate le piccole VW e arriverà anche un cross-over di taglia T-Cross

Chi paventava che, con l’arrivo del nuovo management, lo sviluppo dei modelli elettrici avrebbe subito una battuta d’arresto, ora è servito. Schäfer conferma tutti i programmi e aggiunge che lancerà anche una versione crossover della ID.3: con le ruote alte, ma di dimensioni minori della ID.4. Stessa base tecnica, ma look drammaticamente diverso dall’auto con cui condividerà la base tecnica, la MEB, sfruttando la duttilità di questa piattaforma in termini di dimensioni. Quanto alle piccole in arrivo tra due anni, Schäfer ha spiegato che arriveranno in due versioni. Una (presumibilmente anche con marchio Skoda) avrà le dimensioni della Polo, mentre la seconda sarà un crossover più vicino alla taglia della T-Cross. E sarà quasi sicuramente chiamata ID.2. Come target di prezzo, però, non si parla più di 20 mila euro, ma di 25, obiettivo più realistico dopo gli aumenti delle componenti lamentati anche da Renault.

Una gamma che andrà dalla ID.2 alla nuova ammiraglia, la ID.Aero

Questi tre modelli rientrano nella gamma di 10 nuove elettriche che Wolfsburg intende lanciare entro il 2026. Con l’obbiettivo dichiarato di avere la più ricca gamma di EV al mondo. “Dall’auto elettrica entry-level con un prezzo target inferiore a 25.000 euro alla ID.Buzz e alla nuova ammiraglia ID.Aero , avremo l’offerta giusta in ogni segmento“, ha spiegato Schäfer. Aggiungendo poi che la piattaforma MEB continua a fare “progressi significativi, ad esempio in termini di autonomia, prestazioni e funzioni utili“. Questa base tecnica scomparirà alla fine di questo decennio, per essere sostituita da una nuova architettura chiamata SSP (Piattaforma di Sistemi Scalabili). Sulla SSP si baseranno anche i modelli del Gruppo Volkswagen di maggiori dimensioni. L’idea di Schafer, in accordo con il n.1 del gruppo Oliver Blume, è di ridurre il numero di versioni disponibili per ogni modello, ora troppo ridondante. Con il motto: “Fai di meno ma fallo bene“.