Condividere gli abbonamenti di ricarica è consentito?

“Buongiorno redazione di, premetto che non ho ancora un veicolo elettrico e quindiLeggendo le informazioni disponibili riguardo aglinon ho capito se sia possibile e legale condividere lo stesso abbonamento fra persone diverse. Approfittando del piano “Extralarge” che offrema che. Sto pensando ad amici e colleghi di cui ho piena fiducia e con i quali non ci sarebbero problemi nel rendicontare gli effettivi consumi. Con unaquesto è possibile, al contrario con unquesto non è permesso. L’abbonamento Enel X Way mi sembra una sorta di prepagata carburante e quindi legalmente condivisibile, ma mi chiedo se mi sbaglio e se sia possibile. Nel senso cheGrazie“.

Risposta. Ci sembra un’ottima idea, Bruno, ed è del tutto praticabile. Di fatto questi abbonamenti sono al portatore e possono essere utilizzati da persone e vetture diverse. E su colonnine di operatori diversi, dati gli accordi di interoperabilità di Enel X Way con gli altri operatori più importanti. Per essere certi di dare un’informazione corretta, abbiamo comunque chiesto conferma a Enel X Way. La risposta è stata che effettivamente “ogni abbonamento é condivisibile fra più account e più devices“. Tanto più che sulla app di chi l’abbonamento lo contrae compare la rendicontazione delle ricariche effettuate, con luogo e numeri di kWh prelevati. E quindi è semplice la ripartizione corretta delle spese tra i diversi utilizzatori. In questo momento i pacchetti disponibili ci risultano essere tre: il più conveniente è il Travel Plus: 320 kWh a 99 euro al mese. Il prezzo è quindi di poco meno di 0,31 euro/kWh, ma a patto che la dotazione venga tutta consumata.