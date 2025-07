Concorso Tesla con viaggio alla Gigafactory Texas

Concorso Tesla con viaggio alla Gifactory Texas, primo dei tre premi in palio. Non è un gran momento per le vendite della marca di Elon Musk, anche in Italia, e il marketing si muove…

Si partecipa realizando un video di massimo 90 secondi

Per celebrare l’impatto dei suoi prodotti in tutto il mondo, Tesla ha lanciato un concorso video chiamato “TeslaVision Contest”. La marca stesso lo descrive come “una celebrazione globale dei proprietari e dei fan di Tesla, che mostra la versatilità e l’impatto sul mondo reale dei prodotti dell’azienda. I vincitori avranno la possibilità di vincere un viaggio alla Gigafactory di Tesla in Texas, visitando uno degli impianti di produzione più innovativi al mondo. E di provare il Cybertruck con Full Self-Driving (Supervisionato)”. Come partecipare? “I proprietari e i fan di Tesla sono invitati a inviare un video di meno di 90 secondi che mostri come i veicoli Tesla siano integrati nel loro stile di vita. Offrendo più libertà, più sicurezza, più divertimento e più convenienza”, spiega il comunicato.

Concorso Tesla: ecco i tre premi in palio

I finalisti e i vincitori saranno selezionati in base all’originalità, alla creatività, alla pertinenza con la richiesta e al valore dell’intrattenimento. Per prendere parte a TeslaVision Contest, i partecipanti devono inviare i loro video entro le 11:59 ora italiana del 30 agosto 2025. Maggiori dettagli e modalità di iscrizione su: tesla.com/teslavision. I tre premi in palio sono

Viaggio alla Gigafactory Texas – Include volo di andata e ritorno dall’Europa e 2 notti in un hotel a 4 stelle per una persona. Buono acquisto Tesla Shop da 1.000 euro. Test drive esteso di Nuova Model Y per un massimo di 2 settimane.