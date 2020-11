Concorso e-mobility per tutti gli studenti, fino al 31 gennaio

Via al concorso e-mobility a cui possono partecipare tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. C’è tempo fino al 31 gennaio 2021 per inviare foto, filmati e presentazioni multimediali dedicati a quella che viene definita mobilità a basso consumo energetico.

Il progetto è firmato dall’Istituto Vallauri di Fossano, in provincia di Cuneo, sempre in prima linea nella formazione dei tecnici della e-mobility (leggi qui), associata a Motus-e e che ogni anno organizza un evento dedicato alla mobilità elettrica, gli studenti studiano come installare ed aggiustare le colonnine e hanno partecipato al retrofit della Fiat 600 dell’istituto. E ora via al concorso.

Chi e come può partecipare al concorso e-mobility

Sono tre i temi del concorso e sono uniti dal filo verde della tutela ambientale: mobilità sostenibile; cambiamento climatico; riutilizzo e riciclo. Possono partecipare tutti gli studenti ma per ogni ciclo di istruzione vi è una richiesta particolare:

– Scuole dell’infanzia e primarie: un cartellone (70×100 cm) con tecnica a scelta; documentazione del lavoro attraverso un breve filmato.

– Scuole secondarie di primo grado: una o più immagini (massimo 3 per classe); ogni foto può essere accompagnata da una descrizione di massimo 150 parole.

– Scuole secondarie di secondo grado/agenzie formative: un filmato (durata massima 3 minuti) o presentazione multimediale (massimo 15 slide)

Ad aprile la mostra e voto on-line

Foto, cartelloni, video inviati dalle scuole faranno parte di una mostra permanente che si potrà consultare online sul sito dell’evento da aprile 2021 quando si aprirà il voto popolare sugli elaborati. L’ultima parola spetterà, ma terrà conto degli indicazioni del web, da una giuria formata dai componenti del comitato tecnico scientifico di “e-mobility Fossano 2021”, dal dirigente scolastico e da un esperto di grafica e/o di fotografia. Il giudizio si baserà su qualità tecnica e artistica degli elaborati, aderenza al tema del concorso, originalità e risvolto pratico.

Tutti i premi del concorso e-mobility

I premi saranno diversi per ogni grado di istruzione, nello specifico:

SCUOLE DELL’INFANZIA

-€250 premio unico

SCUOLE PRIMARIE

-€250 premio unico

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

-1° classificato €300

-2° classificato €200

-3° classificato €100

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

-1° classificato €500

-2° classificato €300

-3° classificato €200

E gadget ricordo per tutti i partecipanti presenti a “e-mobility Fossano 2021”

Scadenze e riferimenti

C’è tempo fino al 31 gennaio 2021 per iscriversi inviando una mail a emobilityfossano@vallauri.edu mentre fino alle 24 del 31 marzo 2021 si possono consegnare i materiali via e-mail (o tramite wetransfer.com) a: emobilityfossano@vallauri.edu. Per leggere tutte le regole cliccare sul link.

SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIDEO SUL CANALE YOUTUBE: CLICCA QUI