Con Zero DSR/X l’avventura diventa elettrica

Era la moto che mancava nel suo già ricco e variegato parterre di motociclette elettriche. La moto “adventure”, quella adatta ad ogni tipo di terreno, quella capace di abbinare ottime prestazioni ad esperienze di guida non banali. Da oggi, quella moto, la californiana Zero Motorcycles ce l’ha e si chiama DSR/X.

Per non lasciare indietro proprio nessuna tipologia di appassionato centauro, la Casa di Santa Cruz – punto di riferimento a livello mondiale nel segmento delle moto a zero emissioni – ha messo a punto questo nuovo modello di moto prestazionale, che è la ciliegina sulla torta della rinnovata gamma 2023.

Prestazioni al top, anche per l’offroad

La Zero DSR/X, fino a prova contraria, sembra avere tutto per farsi piacere. A partire dalla qualità delle prestazioni, ricavate dal motore ZF di ultima generazione, capace di erogare 100 CV (75 kW) e ben 225 Nm di coppia. Una cifra record per le moto californiane.

A questo si aggiunge una batteria agli ioni di litio dalla capacità massima di 17,3 kWh, che consente autonomie nel ciclo misto superiori ai 210 km e ricariche veloci in circa 2,5 ore.

Per consentire alla moto di affrontare ogni tipo di terreno a pieno carico e in sicurezza gli uomini Zero hanno sviluppato un nuovo telaio a traliccio perimetrale e riprogettato l’architettura dei vari componenti della ciclistica.

La DSR/X ha quindi una maggiore altezza da terra, una nuova trasmissione a cinghia in carbonio, più escursione per la forcella regolabile a mano. Sospensioni e impianto frenante sono poi stati ottimizzati anche per la guida off-road.

Il peso totale è di circa 250 kg, con la medesima capacità di carico.

Tante dotazioni di serie e aggiornamenti sempre pronti

Le funzionalità in dotazione sono tante e comprendono il pacchetto completo di controlli di stabilità di Bosch (Motorcycle Stability Controls) per adattare la moto e renderla più sicura su ogni terreno e in condizioni di trazione variabile. Tra questi spiccano il Bosch Linked Braking, per una migliore regolazione dei freni, e il Bosch Vehicle Hold, che punta ad offrire stabilità istantanee sulle pendenze più ripide.

La DSR/X ha cinque modalità di guida standard e supporta tutti i nuovi aggiornamenti del sistema operativo di bordo Cypher III+. Tra questi, la possibilità di avere un rapid charger che riduce il tempo di ricarica della batteria (circa 1 ora), il Power Tank per aumentarne la capacità fino a 21 kWh, la navigazione turn-by-turn e la modalità di parcheggio a bassa velocità (Park), utile per le manovre in spazi stretti o in tratti impegnativi.

Ovviamente non manca nemmeno la connettività. DSR/X è infatti compatibile con l’applicazione mobile di Zero Motorcycles, che consente di gestire una quantità enorme di funzionalità e personalizzazioni.

Ma l’avventura costa…

E a proposito di personalizzazioni, anche l’equipaggiamento esterno, oltre che “interno”, è assolutamente customizzabile a piacimento. Ci sono infatti a disposizione accessori opzionali pensati per le esperienze di viaggio più lunghe e magari avventurose. Come le borse da sella, la piastra paramotore, il parabrezza, bauletto e valigie laterali. La moto, già di suo, ha ben tre vani porta-oggetti integrati.

Proposta in due colorazioni, questa super moto elettrica ha un prezzo… da super moto elettrica: 27.220 euro. Il più alto fin qui dell’intera gamma Zero.

Migliorie anche per le altre sorelle elettriche

Gamma Zero che, col nuovo anno, vedrà alcuni aggiornamenti anche per alcune altre moto.

In particolare per i modelli di fascia alta SR/S e SR/F (guarda la nostra prova), che saranno anch’essi equipaggiati di serie con il pacco batterie più performante (17,3 kWh di picco), con la velocità di ricarica fino a 6,6 kW e con la modalità Park. Previste anche nuove colorazioni.

Con questi aggiornamenti lievitano, di poco, anche i rispettivi prezzi: la SR/F tocca quota 26.220 euro, la SR/S i 27.080 euro.

