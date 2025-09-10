Con uno stipendio normale l’elettrica te la scordi: è il senso della lettera che ci ha inviato Marco, un lettore emiliano. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Con uno stipendio normale manco la Panda ti compri, figurarsi le elettriche

“Salve, vivo in un paese di 3mila abitanti, prov. di Bologna. Sono convinto che tutti, ma proprio tutti, comprerebbero auto elettriche se ne esistessero di convenienti… Appunto, non ci sono ed è inutile parlarmne al momento. È inutile sentire le vostre lamentele. Auto a benza tipo Mercedes e BMW come costo sono sempre esistite, ma sempre hanno venduto poco. Quelle che vendono sempre saranno ‘le Panda’, che ora costano l’equivalente di una Mercedes o BMW rispetto ad uno stipendio medio. Le auto più vendute, cioè le utilitarie/citycar/economiche o come volete chiamarle, non sono più nei listini. La gente che ha uno stipendio normale, cioè la maggior parte, ,compra solo usato. Inutile sperare in cose assurde tipo aumento degli stipendi. Servirebbero auto semplici, con zero, ma proprio zero cretinate di schermoni infotainment o cose così . Per un’elettrica semplice servirebbe solo una decente batteria da minimo un 400 km reali per tutti ( a benza puoi averne di meno, in elettrico mai). Magari tra 20 anni esisteranno elettriche valide per tutti. Ora è davvero un vero danno volerle imporre… Spero solo che l’Europa elimini l’obbligo: sta già facendo danni incalcolabili a uttti. Mentre lo Stato orientale che inquina di più è l’unico che guadagna alle nostre spalle“. Marco Turrini

La parità di prezzo si avvicina, con le nuove batterie…

Risposta. Le auto costano tutte troppo, non solo le elettriche. E non a caso c’è un boom dell’usato, mentre il nuovo si vende sempre meno. Per le elettriche siamo in una fase di transizione: le differenze nei listini con le auto a benzina e diesel si stanno restringendo, ma ancora il gap c’è . E lo si può colmare o con gli incentivi (in arrivo c’è una nuova tornata). O, strutturalmente, con una nuova generazione di batterie meno costose e più performanti. Ci stanno lavorando tutti, a partire dal gruppo Volkswagen, che a Monaco ha offerto un’anteprima delle batterie allo stato solido in arrivo sulle sue citycar. Con maggiore densità energetica, capacità di ricarica più rapida, più sicurezza e durata. E soprattutto costi più contenuti. Non ci vorranno 20 anni: tempo due-tre anni e vedremo le prima applicazioni su strada. Quanto all’obbligo di comprare solo elettrico, le notizie in arrivo da Bruxelles fanno pensare che non ci sarà neppure dal 2035: basta lagnarsi, dunque.