Con Unipolsai-Car Server polizza, noleggio e monopattino elettrico

Polizza, noleggio a lungo termine e monopattino elettrico in una sola mossa. E’ l’offerta appena lanciata dal gruppo assicurativo Unipolsai. Come anticipato a Vaielettrico dal Direttore generale Matteo Laterza all’indomani dell’acquisizione di Car Server (leggi) la compagnia bolognese punta a fornire un “servizio globale” di mobilità. Intercettando quindi alcuni trend del futuro come l’intermodalità e mobilità come servizio “pay per use”. Nasce così UnipolRental e il noleggio auto tutto incluso. Comprende auto nuova, polizza e tutti i servizi di mobilità (bollo, manutenzione, tagliando e controlli, cambio gomme, assistenza stradale h24) del gruppo Unipol in un’unica rata mensile.

E’ una soluzione pensata anche nella prospettiva di una forte diffusione dei veicoli elettrici, su cui Car Server vanta ormai un’ampia esperienza. Con UnipolRental, infatti, il cliente «può sempre scegliere un’auto nuova ogni volta che cambiano le esigenze, migliorano tecnologie e sicurezza dei veicoli». La formula prevede inoltre la possibilità di valutazione e permuta della vecchia auto come anticipo iniziale.

Per i privati che sottoscriveranno un contratto di Noleggio a Lungo Termine “Tutto Incluso” fino al 31 ottobre 2020, in omaggio un monopattino elettrico. Unipolsai è il principale gruppo assicurativo italiano nel settore della RCauto ed è leader nell’utilizzo della “scatola nera”.