Con una VW ID.4 devo aumentare la potenza del contatore? E l’acqua alta da alluvioni crea problemi a una EV? Due lettori scrivono, Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Con una VW ID.4 è meglio passare a 7 kW di potenza? (1)

“Nell’ambito di una riqualificazione energetica di casa, vorrei installare tra le altre cose una wall box da 7 KW in previsione dell’acquisto di una ID4. Vorrei gentilmente chiederVi se dovrò aumentare la potenza del mio contatore che adesso è a 3,5 KW. Sono a conoscenza che durante il fine settimana ARERA ha approvato l’aumento di potenza a 6KW registrandosi sul sito ENEA. Grazie per i chiarimenti“. Antonio Saullo

Con una VW ID.4…/ Dipende dai suoi km giornalieri

Risponde Paolo Mariano – Dipende molto dalla taglia di batteria che lei sceglierà per la sua ID.4 e dall’utilizzo che farà dell’auto (quanti km percorrerà giornalmente). La ID.4 è disponibile in due taglie di batteria, 52 o 77 kWh. La versione da 52 è accreditata di un’autonomia di 348 km. Quella con batteria da 77 kWh di un’autonomia di 520 km. Il consumo medio è quindi attorno a 6,7 km/kWh, in entrambi i casi. Nelle condizioni peggiori, in inverno e con percorrenze autostradali, questo valore può scendere fino a 4,5/5 km/kWh. Se la sua fornitura attualmente è di 3,5 kW, questo significa che, ricaricando quando gli altri elettrodomestici sono spenti, lei potrà recuperare circa 17 km ogni ora. Programmando la ricarica ad esempio da mezzanotte alle 7 del mattino, si garantirebbe circa 120 km di autonomia per il giorno successivo. Questo nella peggiore delle ipotesi, e cioè con i consumi più elevati. Dipende molto dallache lei sceglierà per la sua ID.4 eche farà dell’auto (quanti km percorrerà giornalmente). Laè disponibile in due taglie di batteria,. La versione daè accreditata di un’autonomia di. Quella con batteria dadi un’autonomia di. Il consumo medio è quindi attorno a, in entrambi i casi. Nelle, ine con percorrenze, questo valore può scendere fino a. Se la sua fornitura attualmente è di 3,5 kW, questo significa che, ricaricando quando gli altri elettrodomestici sono spenti, lei potrà recuperare circa. Programmando la ricarica ad esempio, si garantirebbedi autonomia per il giorno successivo. Questo nella peggiore delle ipotesi, e cioè con i consumi più elevati.

Si può fare domanda per un aumento gratuito sperimentale

non necessariamente. Dipende da cosa deve fare con l’auto. Se ad esempio le sue percorrenze quotidiane sono più elevate di quelle del mio esempio, potrebbe essere utile aumentare la potenza della fornitura. Certo, se decide di non farlo, ma acquista comunque una wallbox da 7 kW, si assicuri che questa possa essere regolata su potenze di emissione inferiori.Passiamo all’opportunità offerta dall’Arera. Prevede che chi ha l’uto elettrica possa ottenere un aumento gratuito e automatico della potenza residenziale ad almeno 6 kW nelle fasce notturne (23-24 e 00-07) e nei festivi. Gli utenti interessati possono inoltrare domanda ( fino al 30 aprile del 2023. La misura è stata introdotta infatti in via sperimentale per un periodo di due anni e mezzo, dal 1° luglio al 31 dicembre del 2023. Quindi, la risposta alla sua domanda “Con una VW ID.4 devo aumentare la potenza del contatore?”, è:. Dipende da cosa deve fare con l’auto. Se ad esempio le sue percorrenze quotidiane sono più elevate di quelle del mio esempio,. Certo, se decide di non farlo, ma acquista comunque, si assicuri che questa possa essere.Passiamo all’opportunità offerta dall’Arera. Prevede che chi ha l’uto elettrica possa ottenere un aumento gratuito e automatico della potenza residenziale ad almeno 6 kW nelle fasce notturne (23-24 e 00-07) e nei festivi. Gli utenti interessati possono inoltrare domanda ( qui i dettagli . La misura è stata introdotta infattiper un periodo di due anni e mezzo,

E l’acqua può danneggiare l’auto elettrica? (2)

“I “I piogge torrenziali al Nord mi son chiesto: “che cosa succede ad un’auto EV se l’acqua arriva, ad esempio, ad altezza portiere e sommerge motore e batteria?”. Ne avete idea? “. Enrico n questo periodo dial Nord mi son chiesto: “chead un’auto EV, ad esempio,e sommerge motore e batteria?”. Ne avete idea?

Risponde Paolo Mariano – In effetti in molti se lo sono chiesto. Addirittura ponendosi il problema se l’auto elettrica possa essere lavata in un normale autolavaggio senza particolari attenzioni. Tutte le parti ad alta tensione, prima fra tutte la batteria, sono ben protette e sigillate. Pertanto l’acqua non deve preoccupare. Certo, come avviene anche per le auto termiche, in caso di guadi di una certa entità, è necessario porreattenzione agli ostacoli nascosti dall’acqua. Onde evitare danni alla carrozzeria e/o al sottoscocca o la perdita di controllo dell’auto stessa. Esiste inoltre, evidentemente, un limite oltre il quale è sconsigliabile avventurarsi. Le stesse guarnizioni delle portiere non sono certo progettate per resistere alla pressione di un’immersione prolungata in acqua.

Si disattivano tutti gli impianti ad alta tensione