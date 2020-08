Con una ricarica 538 km sulla VW ID3 da 58 kWh

Con una ricarica 538 km sulla nuova Volkswagen ID.3 con batteria da 58 kWh. Da Zwickau (Germania), dove l’ID.3 viene prodotta, fino a Sciaffusa (Svizzera).

Con una ricarica e un mago dei consumi al volante

È proprio vero: nelle macchine tradizionali si esaltano capacità di emozionare e prestazioni. Nelle elettriche, invece, la comunicazione dell Case punta tutto sulla percorrenza, per rassicurare il cliente dall’ansia di ricarica. E così capita di trovare sul sito media della Volkswagen la cronaca di quello che viene definito “un primo record per la ID.3“. Sì, perché ufficialmente, il modello ha un’autonomia fino a 420 km (WLTP), superato di oltre 100 km (+ 26%) nel test dalla Sassonia alla Svizzera.

Il veicolo era un ID.3 1st Pro Performance di serie con batteria da 58 kWh e 204 Cv di potenza, in consegna da settembre. Il percorso verso la Svizzera, specifica la VW, “consisteva interamente di strade pubbliche e autostrade, passando per città come Bayreuth e Ulm“. Occhio ai dettagli, però: la ID.3 da record è stato guidata da uno specialista, l’hypermiler svizzero Felix Egolf. Il termine “hypermiling” è nato negli Stati Uniti e si riferisce alla guida con tecniche che massimizzano l’efficienza e riducono al minimo i consumi.

Velocità media 56 km/h, consumo 10,9 kWh/100 km

Ma come guida un hypermiler? Durante il viaggio Felix Egolf sollevava costantemente il piede dall’acceleratore, evidentemente per sfruttare la rigenerazione. Nei tratti autostradali del viaggio, a volte usava la scia dei camion che viaggiavano davanti a lui. Il peso a bordo, d’altra parte, non era l’ideale: il cameraman (con l’attrezzatura tecnica) ha portato il carico totale a circa 250 kg. Inoltre, consumi ausiliari come navigazione, luci, radio e ventilazione erano temporaneamente o permanentemente in funzione.

Alla fine, specifica la VW, il consumo di energia è stato di soli 10,9 kWh per 100 km, mentre il consumo omologato dell’ID.3 è 15,4-14,5 kWh/100 km. Diavolo di un Egolf. Il 44% del viaggio record con una ricarica è stato effettuato in autostrada e il 56% su strade di campagna. La velocità media è stata di 56 km/h e sono servite 9 ore per raggiungere Sciaffusa.

SECONDO NOI. Davvero servono questi record? O non fanno anche altro che enfatizzare nell’automobilista medio il timore che le elettriche non abbiano abbastanza autonomia? Servono auto elettriche da usare tutti i giorni, fuori e dentro autostrada, in condizioni e a velocità normali. Senza che al volante ci siano dei maghi dei consumi come Egolf (eh, solo gli svizzeri possono fare certe cose…).