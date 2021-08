Con Telepass ricarichi nelle colonnine Enel X: il network del primo operatore italiano (13 mila colonnine) è stato integrato nell’app Telepass Pay.

Con Telepass scariche la app e…

Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’app Telepass Pay, selezionare il servizio di ricarica di Enel X e, attraverso la mappa, individuare la colonnina più vicina. La partnership permette a Telepass di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento in quanto enabler di una mobilità integrata, sicura e sostenibile. L’obiettivo, riassunto nella filosofia Safe&Clean, è offrire ai clienti un ecosistema sempre più completo di servizi digitali per la mobilità. Garantendo risparmio di tempo e sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di contatto, grazie alla sua natura cashless. “L’accordo con Telepass è un chiaro esempio di come la mobilità elettrica sia sempre più centrale nelle strategie delle aziende che si occupano di mobilità integrata”, spiega Augusto Raggi di Enel X Italia. “Per i clienti sarà ancora più facile e veloce trovare i nostri punti di ricarica. Potendo contare su una rete capillare che copre tutto il Paese, visibile sull’app”.

Paghi di tutto, anche il noleggio di bici, scooter e monopattini

Dalle settimane scorso con Telepass è possibile anche noleggiare gli scoote elettrici in sharing di MiMoto. Per ora i mezzi sono disponibili a Milano, Torino, Genova e Firenze, ma entro l’anno è prevista l’espansione nei 13 principali centri urbani taliani: “Con l’integrazione delle stazioni di ricarica di Enel X nel nostro ecosistema, aggiungiamo un nuovo tassello all’impegno verso una mobilità sempre più green” , aggiunge Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass. “La mobilità elettrica è sempre più presente nella nostra quotidianità, soprattutto nei centri urbani. E l’obiettivo è contribuire all’espansione delle modalità di spostamento green. In quest’ottica su Telepass Pay è già possibile, ad esempio, noleggiare monopattini, bici e scooter elettrici per muoversi in città nel rispetto dell’ambiente. Oppure prenotare un lavaggio auto a domicilio erogato dalla startup di car washing ecosostenibile Wash Out”.

