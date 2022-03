Con Telepass ricarichi gratis, possibile?

Con Telepass ricarichi gratis la tua auto, possibile? È la domanda di Ezio, un lettore, che vorrebbe capire come funziona l’offerta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Con Telepass il sabato non paghi: mi sapete spiegare come funziona?

“Ho esteso a “Telepass Pay” il contratto già in essere con Telepass, anche perchè nei servizi reclamizzati compare per chi possiede un veicolo elettrico…”Ricaricalo nelle stazioni convenzionate dall’App: ed il sabato la ricarica è GRATIS“. Altrove si legge: “Con Tplus tutte le settimane la prima ricarica di ogni sabato è GRATIS”, ed ancora “dall’ 1 gennaio al 31 marzo hai una ricarica gratis il sabato“. Allettante, ma essendo scritto in modi sempre diversi, temo che che in pratica non sia come che possiamo sperare. Cioè che al sabato, ogni sabato che il buon Dio manda in terra, si ricarica gratis. Domanda: chi ha fatto esperienza può spiegare come stanno le cose? Grazie“. Ezio Bordoni

Con Telepass ormai saldi il conto per qualsiasi cosa

Risposta. Abbiamo chiesto a Paolo, un amico di Vaielettrico.it, di aiutarci se una materia che ha studiato più volte. Con una premessa. Telepass da semplice mezzo per “pagare l’autostrada senza fermarsi al casello”, è diventato un portale unico con cui “distribuire” i più vari servizi alle persone in movimento. Provvedendo a far da tramite nei relativi pagamenti. Come intelligente mossa di marketing, hanno pensato di offrire un cashback per invogliare le persone fisiche ad utilizzare i servizi veicolati tramite la loro APP. L’APP di Telepass è unica, ma è possibile sottoscrivere vari livelli di servizio che comportano costi mensili leggermente diversi. La situazione attuale, a quel che ci risulta, è che esistono il servizio col terminale Telepass sull’auto e tre livelli di servizio con l’APP:

Un modesto consiglio a Enzo e uno all’azienda

Ognuno dei tre livelli di servizio con l’APP, a fronte di un abbonamento mensile, permette di accedere a servizi. Servizi che possono essere soggetti a cashback in funzione delle promozioni che vengono attivate attive per la durata di qualche mese. Peccato che nomi così simili possano indurre i clienti in confusione. Quindi in pratica che cosa fare? Questo il suggerimento di Paolo, che ringraziamo:

Caro Enzo, t i consigliamo di scaricare dal sito di Telepass il Regolamento della promozione e leggerlo con calma ed attenzione. Per comprendere se con il tuo contratto rientri nelle condizioni di poter godere della ricarica gratuita settimanale.

Cara Telepass, ti consigliamo di correggere la strategia di marketing: la scelta di nomi cosi simili sembra disorientare i clienti. Clienti che oggi più che mai sono persone che necessitano di fornitori in cui riporre fiducia con tranquillità.