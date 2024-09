Con ricariche così care torno all’auto termica

Con ricariche così care sto pensando di tornare all’auto termica. Questo lo sfogo di un imprenditore pescarese, che opera anche nelle installazioni colonnine. La risposta di Vaielettrico. Per scriverci la mail è : info@vaielettrico.it .

Con ricariche così care…”Per rimediare sono passato a Freshmile…”

“Circa due mesi fa le maggiori aziende si sono coalizzate per aumentare il costo dell’energia alla colonnina. E voi avete comunicato che una società francese, Freshmile, offriva la ricarica in roaming presso le colonnine Free To X a prezzi concorrenziali. Immediatamente ho acquistato la tessera RFID per usufruire del servizio (primi € 50,00 per il solo acquisto della carta). Inizialmente la tariffa per la ricarica alla colonnina ultrafast era € 0,30 per Kw e € 0,qualcosa per ogni minuto. Subito dopo la società aumenta il costo per il minuto trascorso alla colonnina e porta il prezzo a € 0,30. Per tale motivo il rifornimento diventava economico se arrivavi alla colonnina con poca percentuale. ‘Va bene, avranno aggiustato il tiro strada facendo’, mi sono detto. Tutto bene per un po ‘di tempo, poi le cose cambiano“.

“Cerchi di attivare la ricarica e non va: il call center ti risponde in francese…”

“Viaggio molto in autostrada con l’elettrica. Qualche giorno fa all’altezza dell’uscita di Città Sant’Angelo andando verso Nord sull’A14 trovo le 3 colonnine Free To X funzionanti. Ho ricaricato quanto basta per andare e ritornare, per poi ricaricare prima di uscire dall’autostrada alla stessa altezza della stazione di servizio, ma in direzione Sud (ero andato ad Ascoli). Cosicché, arrivato al distributore, posiziono l’auto e tento una ricarica. La prima colonnina mi dice che non è valida la mia tessera Freshmile, la seconda è in manutenzione. Telefono al numero dedicato per l’assistenza. Appena saputo che stavo tentando a ricarica con tessera Freshmile, la risposta è stata pressappoco questa: “Abbiamo dei problemi di roaming, deve chiamare direttamente loro per azionare la ricarica“. Il numero di riferimento è francese, chiamo e l’operatore parla solo in francese. Ringrazio e chiudo la telefonata. Cosicchè, rammaricato, tramite la app di Be Charge attivo la colonnina e carico quanto necessario per uscire dall’autostrada“.

“Finisce che devo usare sempre la tessere Be Charge, ma il costo…”

“ La domenica dopo parto per Taranto, certo che ci sono colonnine a sufficienza per arrivare a destinazione. Ricarico tranquillamente in prossimità di Andria (Canne Battaglia) e Modugno (Murge). Qui ricarico fino al 65% della mia Tesla per avere sufficiente energia per il ritorno. Al ritorno inizia l’apoteosi del disastro. Parto e supero Murge Ovest, in quanto la macchina mi dava indicazioni che potevo proseguire fino ad Andria. Eseguo l’identificazione e non succede nulla, non riesco a ricaricare. Prendo il sottopasso e vado alla colonnina dove qualche ora prima avevo ricaricato tranquillamente: nulla. Deluso per quanto accaduto, apro l’app di Be Charge e ricarico quanto basta per arrivare al Supercharger di Tesla a Cerignola. Preciso che ho noleggiato la Tesla e quindi non ho i vantaggi offerti dalla società sul costo della ricarica. Esco dalla stazione di Murge, dove ho pagato il doppio di quanto avrei potuto pagare con Freshmile “ .

Con ricariche così care…”Dopo un anno e 40 mila km in Tesla penso di tornare al termico”

“ Senza farla troppo lunga, ad ogni stazione di servizio dove c’è una Free to X, non ha mai funzionato la tessera Freshmile. Lunedì 9 dalle 6 alle e 10 è accaduta una concomitanza di malfunzionamento su tutte le colonnine in A14: che cosa devo pensare? Che l’ottimo prezzo che offre Freshmile alle colonnine di Free to X dà fastidio agli stessi che da due mesi hanno alzato i prezzi della ricarica. Devo pensare che la società francese con più di 300.000 colonnine in roaming e più di 100.000 download dell’app, ha deciso di tirarsi indietro senza avvertire. Fatto che per tornare da Taranto ho eseguito circa 4 ricariche tra Supercharger e Free to X, pagando € 65 per percorrere 350 km. Cosicchè, dopo un anno e 40.000 km in autostrada con l’elettrico, sto pensando di tornare al termico. La cosa mi dispiace perché nel contempo ho aperto un’azienda per vendere colonnine elettriche con relativa gestione per 5 anni con energia 100% green. Da realizzare nel Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Con rammarico “ . Arch. Enrico Iacomini

Risposta. Non si può continuare così, costringendo che sceglie l’elettrica a saltare da una app all’altra come degli acrobati. E soprattutto, lo ribadiamo, serve una grande operazione di trasparenza da parte dei due operatori maggiori, Enel X e Eni Be Charge, entrambi controllati dallo Stato. Devono spiegare come nascono queste tariffe e perché sono tra le più care d’Europa.