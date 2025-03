Con le ricariche perdi soldi? Non per Fastned, uno dei più importanti operatori europei del settore, che chiude un bilancio positivo per il 2°anno consecutivo.

Colonnine ad alta potenza in 7 Paesi europei (dal 2025 anche in Italia)

Premessa: Fastned ha un grande vantaggio, quello di essere nata e cresciuta in un mercato come i Paesi Bassi in cui le auto elettriche si vendono alla grande. E ha il merito di avere impostato una crescita graduale: al momento ha 346 charging locations ad alta potenza (con 2.109 colonnine) in 7 Paesi, con altre 200 già pianificate. E con l’obbiettivo di arrivare a mille entro il 2030. Le sessioni di ricarica sono aumentate del 35% a 5 milioni nel 2024 (+35%), con 140 GWh di energia rinnovabile (+41%).

E continua la graduale espansione in tutta Europa: 44 stazioni in Francia, 42 in Germania, 36 in Belgio, 30 nel Regno Unito, 10 in Svizzera… Quest’anno sarà la volta di Italia e Spagna, con Polonia e Irlanda già nel mirino. Con la Alpitronic di Bolzano come fornitore privilegiato.

Con le ricariche perdi soldi? Da due anni Fastned è in positivo

Quanto al risultato, Fastned ha chiuso con un EBITDA positivo per il secondo anno consecutivo: 7,4 milioni di euro, rispetto ai 4,6 milioni del 2023. Non sono grandi margini, ma danno l’idea di un’azienda che comincia a reggersi sulle proprie gambe. Con ricavi che crescono a due cifre: l’anno scorso 86 milioni di euro (+43%). Più che raddoppiati rispetto al 2022, quando ai arrivò a 34 milioni.

Quanto al fatturato medio annuo per stazione, Fastned è salita a 270 mila euro (+21%), con un erogato di 440 MWh (+20%). Sono cifre rassicuranti per un’azienda che è ancora in fase di espansione: per quest’anno i costi per le nuove aperture sono stimati in 23 milioni di euro. Ma gli investitori continuano a crederci e anche lo scorso anno la società olandese si è finanziata con 82 milioni di euro di emissioni obbligazionarie.