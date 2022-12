Con l’auto elettrica in Ztl: prende 8 multe, il giudice le annulla

Va bene che la legge non ammette ignoranza. Ma neanche otto multe consecutive a un’automobilista elettrico che entra in Ztl senza essere iscritto alla lista comunale.

Lo ha deciso il giudice di Pace di Palermo che ha annullato le contravvenzioni ricevute da un’automobilista. Una sentenza che potrebbe interessare proprietari di auto elettriche di tutta Italia.

Una sentenza che ha dato ragione all’automobilista con auto elettrica

La storia è stata resa nota dalla stampa locale palermitana e siciliana che hanno descritto la vicenda dopo la sentenza del giudice di Pace che ha annullato le multe recapitate a una automobilista elettrica, difesa dagli avvocati Massimo Petrucci e Cinzia Picone, per non aver rispettato il regolamento comunale sulla Ztl.

Come succede nella gran parte delle città italiane non basta l’auto elettrica per poter circolare liberamente nella zona a traffico limitato ma è necessario richiedere un permesso, spesso anche eseguire un versamento seppure di poche decine di euro, e aspettare così di essere iscritti nella lista comunale.

La motivazione del giudice: manca l’informazione all’automobilista

La signora palermitana non si è iscritta, non ha quindi rispettato il regolamento, ha ricevuto ben otto multe ma ha presentato ricorso. Il giudice di pace gli ha dato ragione. Vediamo la motivazione della sentenza scritta dal giudice Giacoma Valenti: “Pare ovvio che il cittadino deve essere adeguatamente informato o, quantomeno, messo nelle condizioni di avere contezza di tale specifico obbligo. Presupposti non rinvenibili nel caso che ci occupa“. Un difetto di informazione.

Nel dettaglio il giudice di Pace ha constatato che nel verbale non si fa riferimento al regolamento tecnico e la non osservazione di questo non autorizza l’emissione della multa. Quindi la non iscrizione nella lista bianca secondo il giudice: “non può costituire motivo per considerare legittimo e non rimediabile l’eventuale addebito sanzionatorio a carico di chi è autorizzato dallo stesso regolamento comunale a circolare nella Ztl“.

Un precedente per altre città

La vicenda non si ferma a Palermo come giustamente hanno sottolineato i legali dell’automobilista: “Si tratta di un caso di assoluto interesse – commentano gli avvocati Massimo Petrucci e Cinzia Picone, – dato che potrebbe riguardare tutti i cittadini che, pur possedendo auto elettriche, si sono visti recapitare le sanzioni per il fatto di non aver registrato i veicoli nella lista bianca del Comune“.

Si annuncia una valanga di ricorsi. Ma il problema resta soprattutto per i non residenti che non hanno i tempi o a volte il diritto di poter accedere e circolare in una Ztl di un’altra città. Problema uguale per chi prende in prova un veicolo elettrico per testarlo. Per non pagare una multa nella gran parte dei casi deve evitare la Ztl.

