Con la spina o senza, Europa sempre più elettrificata

Continua a calare, invece, la richieste di auto a metano (in sigla NGV) Le vendite in Europa sono scese di un altro 10,1% a 14.300 unità nel primo trimestre e ormai sono circoscritte a due soli mercati, Italia e Germania. Ma la decisione del Gruppo Volkswagen di non puntare più sul gas naturale fa pensare che la flessione si accentui ancora nei prossimi mesi. Bene invece le vendite di auto a GPL, quasi raddoppiate (+ 92,7%) a 46.037 unità, grazie a un forte aumento in Francia (+ 1.748,6%). Ora il Paese transalpino è il secondo mercato UE per auto a GPL dopo l’Italia, che continua a rappresentare più della metà delle vendite totali.