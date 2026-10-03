Con la Polestar 3 faccio 300 km di autostrada ai 130 senza dover ricaricare? È la domanda di un lettore trentinom che viaggia per lavoro. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Li faccio in inverno, con temperature a -5…”

“V i scrivo per sapere se fosse possibile avere delle informazioni da parte vostra in merito all’effettivo consumo di un’automobile. Nello specifico mi interesserebbe la Polestar 3 Long Range, che da poco è stata presentata in versione da 800 Volt. Il mio unico dubbio è di non aver la certezza di poter percorrere 300 km in autostrada ad una velocità costante tra i 130 e 140 km/h in inverno a circa 5 gradi sottozero. Questa è la distanza che devo percorrere per raggiungere l’aeroporto a me più comodo. Del momento che questa tratta la devo fare con una certa frequenza, questa valutazione per me è basilare per definire l’acquisto di questa o di un’altra auto. Non so se siete in grado di aiutarmi. Comunque sia vi ringrazio a prescindere per il lavoro che fate nel divulgare l’utilizzo di mezzi elettrici”. Davide Baratta

Freddo e velocità da autostrada le situazioni peggiori

Risposta. Facciamo due conti con la versione Dual Motor della Polestar 3, che dichiara 647 km di autonomia. Ovviamente il range cala in presenza di temperature molto rigide e di velocità elevate (non oltre i 130, però). La situazione peggiore per un’auto elettrica. Di quanto cala? Un sito di riferimento su questi calcoli è Database.org, che, con velocità autostradale e temperatura a -10°, parla di 370 km di percorrenza reale. Il lettore fa riferimento di viaggi. -5° e quindi il range aumenta di qualche km. La Polestar parla poi di “strumenti per ottimizzare l’autonomia come l’app Range Assistant, il controllo climatico pre-ingresso e la pompa di calore…”. Diciamo che un’autonomia reale di 400 km può essere considerata attendibile, se non si esagera con l’acceleratore. Quindi 300 km si fanno, ma a patto di partire con batteria al 100% e di avere ricariche a portata per il ritorno.