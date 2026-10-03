Con la Polestar 3 faccio 300 km di autostrada ai 130?

“Li faccio in inverno, con temperature a -5…”
Freddo e velocità da autostrada le situazioni peggiori
Risposta. Facciamo due conti con la versione Dual Motor della Polestar 3, che dichiara 647 km di autonomia. Ovviamente il range cala in presenza di temperature molto rigide e di velocità elevate (non oltre i 130, però). La situazione peggiore per un’auto elettrica. Di quanto cala? Un sito di riferimento su questi calcoli è Database.org, che, con velocità autostradale e temperatura a -10°, parla di 370 km di percorrenza reale. Il lettore fa riferimento di viaggi. -5° e quindi il range aumenta di qualche km. La Polestar parla poi di “strumenti per ottimizzare l’autonomia come l’app Range Assistant, il controllo climatico pre-ingresso e la pompa di calore…”. Diciamo che un’autonomia reale di 400 km può essere considerata attendibile, se non si esagera con l’acceleratore. Quindi 300 km si fanno, ma a patto di partire con batteria al 100% e di avere ricariche a portata per il ritorno.