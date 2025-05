Con la mia MG4 da 51 kWh sono in pò “stretto” in autostrada

Con la mia MG4 da 51 kWh sono in pò “stretto” in...

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Eugenio, un lettore campano, fa due conti sulla sua esperienza d’uso della MG4 Standard e conclude che manca ancora qualcosa, nei viaggi in autostrada, per poterla definire un’auto da famiglia. Vaielettrico non è del tutto d’accordo e spiega perchè. Potete inviare domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Cosa manca alla mia MG4 Standard? Manca un’autonomia reale di almeno 450 km in autostrada

“Vi scrivo perché vorrei dare la mia testimonianza sull’uso della mia Mg4 da 51kw di batteria. La mia auto è dichiarata per 350 km di autonomia sul misto, dato che confermo pienamente. Tale autonomia diventa di 250 km per percorrenze autostradali con media di 115/120 km/h. Io abito a Caserta e con questa autonomia riesco ad arrivare a Fiumicino o a Roma senza soste.

Il problema sorge quando il viaggio si allunga, perché in realtà il range di utilizzo è circa il 60% dell’ autonomia dell’ auto. In pratica su lunghe percorrenze, qualsiasi pianificatore di viaggi, come ABRP per esempio, ti calcola le fermate ogni 150 km. Il che significa che ogni 80 minuti di viaggio mi devo fermare per 30 minuti di sosta.

Ritengo che potrebbe essere corretto fermarsi almeno ogni 120 minuti di viaggio, quindi un’ auto elettrica da usare come prima auto di famiglia dovrebbe avere una batteria che di base consente di fare almeno 600 km, che in autostrada diventano circa 420 con soste ogni 252 km.

Secondo la mia esperienza questa autonomia consente di usare l’ auto elettrica come prima auto„. Eugenio Riccardelli

Ottimizzi soste e ricariche e cambierà idea. Ma forse una ricarica DC più veloce non guasterebbe

Risposta- Da proprietario della stessa identica auto, la MG4 Standard, mi permetto di non essere d’accordo con lei. Questo modello, come lei saprà, monta una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) che ha la caratteristica di non soffrire per le cariche complete al 100%.

Questo, tanto per cominciare, le dà la possibilità di sfruttare un range di ricarica superiore al 60% suggeritole da ABRP. Del resto lei stesso ci dice di poter percorrere il viaggio Caserta-Roma di circa 200 km senza effettuare ricariche intermedie e ritengo in due ore o poco più, che è esattamente il tempo di guida che lei ritiene ottimale.

Io faccio altrettanto, anzi 30 km in più, da Bologna e Milano, partendo con il 100% di carica e arrivando a destinazione con il 23% residuo in estate e attorno al 15% in inverno. Non ci metto mai meno di 2 ore e mezzo, cioè 150 minuti.

Nei viaggi più lunghi, ovviamente, le tratte intermedie si accorciano, con rabbocchi che non superano mai l’80-85% della ricarica e una durata di 20-30 minuti, come giustamente dice lei.

Un recente Bologna-Brindisi di oltre 800 km ha comportato tre soste intermedie, la prima e l’ultima più brevi (caffè e toilette in autogrill per poco più di 15 minuti), la seconda più lunga, 45 minuti con ricarica al 100%, in concomitanza con il pranzo. In totale ho viaggiato per 9 ore e mezzo. Con un diesel o un’auto a benzina, considerando una sola sosta per il rifornimento, un salto al bagno e un panino, ci avrei messo ben più di 8 ore, ma viaggiando come un dannato.

Tutto questo per dire che i suoi criteri base per identificare “un’auto di famiglia”, mi sembrano decisamente eccessivi. A mio giudizio la MG4 standard è già a tutti gli effetti tale. Con una potenza di ricarica DC un pò superiore – diciamo a 120 kW anzichè 80 – sarebbe perfetta.

LEGGI anche “Sfida elettrica in A14. Chi arriva prima a Rimini?” e guarda il VIDEO che documenta la sfida

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –