Con la Kona sulla Trento-Bondone: Paolo Mariano ha sottoposto il Suv Hyundai a un nuovo test, su un iconico tracciato di montagna iconico. Articolo+VIDEO.

Con la Kona per provare i consumi in salita

I consumi in montagna sono sempre un punto interrogativo per chi pensa a un’auto elettrica. E Paolo, che alle parole preferisce i test su strada, ha voluto portare il Suv elettrico Hyundai sul percorso che, da un partenza a 300 metri, porta ai 1.650 metri del Bondone. La Kona oggetto del test è in versione N Line, riconoscibile dall’estrattore anche all’anteriore e dai profili cromatici in rosso sul cruscotto e nelle cuciture dei sedili. Batteria da 64,8 kWh di capacità e, in questa versione, pneumatici da 19 pollici, con consumi di 14,7 kWh/100 km. La versione da 17 pollici è ancora più parca, essnedo omologata per 12,7 kWh/100 km, con un’autonomia complessiva di 510 km. Già, ma in montagna poi che cosa succede? Il Video mostra Paolo mentre sale sulle rampe del Bondone, con un occhio al display per monitorare i consumi. Non pima, però di un rapido rabbocco in una stazione Ionity: 10 kWh ricaricati a 47 centesimi al kWh, prezzo roiservato a chi guida un modello Hyundai. Per di più abilitando l’operazione senza tessera né app, grazie alla tecnologia plug&charge: la colonnine “riconosce” l’auto e procede all’addebito automatico della spesa.

Un su e giù di 72 km con un consumo medio di 12,5 kWh/100 km

Grazie al motore da 150 kW, Paolo procede spedito nell’ascesa sui tornanti del Bondone e i consumi inevitabilmente salgono, arrivando a punte di 45 kWh/100 km. Ma il nostro non si perde d’animo: sa che in discesa, grazie alla frenata rigenerativa impostata sul massimo recupero, potrà riportare i consumi complessivi su ottimi livelli. E infatti il consuntivo finale parla di 72,2 km percorsi con un consumo medio di 12,5 kWh/100 km, ancora migliori del dato di omologazione. La spesa? Beh questo dipende da dove si ha la possibilità di ricaricare. Se lo si può fare in garage, con la bolletta di casa, siamo sui 3,7 kWh per 100 km, se invece dobbiamo servirci delle colonnine pubbliche più potenti la spesa può raddoppiare. Ma restare comunque inferiore del 10% rispetto a un analogo modello a benzina. Non resta che parlare di prezzi: 37.500 euro per la versione d’ingresso, con batteria da 49 kWh, 45.500 euro per questa versione provata da Paolo, con 64,8kWh. Entrambe con un’ottima abitabilità interna.