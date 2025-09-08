Con la Cross il poker della piccole VW è servito

Con la Cross il poker delle piccole del gruppo Volkswagen è servito. È un mini-Suv che debutterà l’anno prossimo e che è stato svelato al Salone di Monaco nella veste pressoché definitiva.

Con la Cross la gamma delle piccole ID. si completa: autonomia 420 km

Al di là dei tanti prototipi (anche in versione GTI) la strategia di Wolsburg in soldoni è questa. L’anno prossimo debutteranno i modelli del cosiddetto segmento B. Per la marca Volkswagen saranno la ID. Polo, già svelata nei giorni scorsi, e questa ID. Cross. Entrambe avranno una versione a marchio Cupra. Nel 2027 seguiranno le più piccole, del cosiddetto segmento A (quello della 500): un assaggio della versione Volkswagen si è già avuto con la ID.1 EVERY1. Ma torniamo alla ID.Cross: le dimensioni sono al livello dell’attuale T-Cross, con una lunghezza di 4.156 mm, una larghezza di 1.839 e un’altezza di 1.588. Spazio interno per 5 posti, resi più comodi dall’accentuata larghezza. Il prototipo pres-serie presentato a Monaco dispone di un nuovo sistema di propulsione: due moduli centrali sono il motore elettrico integrato nel sistema dell’asse anteriore. Con elettronica di potenza inclusa. La batteria è disposta in orizzontale nel pianale a sandwich. Il motore elettrico sviluppa ben 155 kW (211 CV), trazione anteriore. Autonomia WLTP 420 km.

Il sollievo del n.1 per il ritorno ai nomi classici anche nell’elettrico