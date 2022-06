Con la Captur plug-in consumo 0,5 litri in 100 km

Con la Captur plug-in Federico, un lettore, sostiene di non consumare più di mezzo litro di benzina ogni 100 km. Difendendo così la validità delle auto col doppio motore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che domande e racconti delle vostre esperienza vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Con la Captur 50 km al giorno tutti “elettrici”

“Da un anno e mezzo uso una Renault Capture plug-in e devo dire che sono assolutamente soddisfatto. La carico tutte le notti con un contratto bioraria a prezzo bloccato 18 mesi, fa quindi basso. Faccio circa 50 km al giorno tutti in elettrico ed uso pochissima benzina. Nei week-end la uso poco e negli ultimi 2.500 km ho una media di 0,5 litri per 100 km. Ecologica, silenziosa e scattante, per il mio utilizzo è un’ottima scelta. Il costo di acquisto è stato sensibilmente più basso delle altre plug-in“. Federico Molteni

Purtroppo chi le usa in questo modo è una minoranza…

Risposta. Nulla da eccepire, questo è l’uso ideale delle plug-in. Solo due considerazioni. La prima: con chilometraggi del genere non ci sarebbe alcun problema a utilizzare un’auto elettrica, che di litri di benzina ne consumerebbe zero. Oltretutto con incentivi più alti (3-5 mila euro) e prezzi vicini a quelli di questa Renault plug-in. Secondo il listino di Quattroruote, la Captur E-Tech 160 Cv Intens parte da 34 mila euro. Seconda considerazione: purtroppo la maggior parte degli utilizzatori non ne fa l’uso virtuoso che ne fa Lei, come accertato da numerose indagini. La più recente è di un noto istituto tedesco, il Fraunhofer ISI, e dell’International Council on Clean Transportation (ICCT), su un campione di 9 mila plug-in. Risultato: i consumi reali sono assai superiori ai valori di omologazione, soprattutto perché le auto in uso ad utilizzatori aziendali viaggiano in elettrico per non più del 15% dei km. Non a caso la UE pensa di inasprire i test di omologazione.