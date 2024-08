Con industriali che ragionano così dove vogliamo andare? Federico Visentin è il n.1 di Federmeccanica (Confindustria). E dice dell’auto elettrica cose che….

Con industriali che…/ Sentite Visentin, n.1 di Federmeccanica

Spiace che un imprenditore che ricopre un ruolo così importante cavalchi i più ritriti luoghi comuni, diventati il cavallo di battaglia di chi si oppone all’elettrico. In un’intervista al Corriere (edizione Veneto), Visentin punta ancora sul tema del reale impatto ambientale delle EV: “Va riconsiderato il modello di calcolo della sostenibilità, che non è solo una valutazione sulle emissioni allo scarico. Ma un bilancio complessivo dalla culla alla tomba. Includendo quindi l’impatto ambientale della raffinazione dei materiali rari per le batterie e, alla fine, quello del loro smaltimento“. Chi segue questi temi sa che si tratta di un’obiezione infondata. Gli studi più accreditati, come quelli dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) o dell’americana EPA, hanno provato da tempo che l’auto elettrica è comunque più sostenibile. Dalla culla della raffinazione delle materie prima fino alla tomba della demolizione. Lo confermano le stesse Case auto, che pure non fanno certo il tifo per il passaggio al solo elettrico.

Dati irrealistici, su cui è impossibile confrontarsi

Visentin fa anche obiezioni legittime, naturalmente. Considera irrealizzabile il passaggio alle emissioni zero nella UE per le auto in vendita dal 2035, un tema di cui si sta molto discutendo. Ma poi, pur di difendere i motori esistenti (nella variante ibrida), alza l’asticella per l’elettrico a livelli irrealistici. Ovvero l’arrivo in Italia di un produttore da 6-700 mila automobili l’anno che costino dai 12 ai 14 mila euro: “I numeri che faceva un tempo la Fiat Punto da sola e che sono necessari a vincere lo scetticismo. Bene se si affaccia un player asiatico, purché il governo esiga garanzie su un piano industriale in grado di far fronte a queste condizioni“. Si tratta di cifre palesemente irrealistiche. In Italia al momento tutte le fabbriche Stellantis (Mirafiori, Cassino, Melfi, Pomigliano d’Arco…), più annessi e connessi (Ferrari, Maserati, Lamborghini ecc.) non arrivano a mezzo milione. E una Punto ibrida oggi si venderebbe più vicina ai 20 che ai 10 mila euro (la 500 parte da 17 mila...).

Con industriali che… La storia dell’Olivetti insegna ancora

Naturalmente il fantasma che viene agitato con toni più minacciosi è quello dell’occupazione. Giusto che il n.1 di un’organizzazione così importante (16 mila imprese associate) si faccia carico del problema. Ma il tema vero è capire se l’elettrico è o non è il futuro. E come, in caso affermativo, cavalcare il nuovo che avanza. Siamo il Paese che ha perso eccellenze come l’Olivetti perché a Ivrea non sono riusciti a cavalcare l’onda dei personal computer, mentre finiva quelle delle macchine da scrivere. È di questo che dobbiamo discutere, senza informazioni fuorvianti (e imbarazzanti per un giornale di questo prestigio) come quelle che si leggono nell’articolo del Corriere: “Non ci sono ancora garanzie sufficienti contro il rischio di restare piantati con le batterie a terra“. O ancora: chi acquista un’auto elettrica lo fa solo “in aggiunta ad altre auto private tradizionali“. Ma dai…